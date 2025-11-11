Владыка Штефан Липке совершил поездку в приходы Омского и Уральского деканатов (+ ФОТО)

В конце прошлой недели началось большое синхронное путешествие обоих епископов Преображенской епархии – Правящего и Викарного – в западные деканаты. Первым совместным пунктом для общего визита архипастырей стала столица Омского деканата, а затем поездки были продолжены каждым иерархом по запланированному графику. О реализации своей части рабочей программы нам рассказал уже вернувшийся из поездки Владыка Штефан Липке.

— В пятницу 7 ноября мы с Владыкой Иосифом Вертом приняли участие в праздновании 30-летия омского отделения «Каритас». Сначала утром была совершена Святая Месса, а затем торжество продолжилось большим мероприятием, посвященным этому юбилею. И что было действительно удивительно (где сейчас такое увидишь!) – вместе с друзьями и партнёрами «Каритас» пришли поздравить также представители около 20 государственных учреждений. Очевидно, конечно, что это крупная благотворительная организация, которая активно сотрудничает с различными диспансерами (например, туберкулёзным), с многочисленными отделениями соцзащиты городов и посёлков в регионе, и тому подобное. Деятельность «Каритас Омска» весьма обширна, и поэтому нынешний юбилей стал заметным событием как для Церкви, так и для общества.



***

Далее я направился в город Курган, поскольку там в субботу 8 ноября состоялось введение в должность нового настоятеля для местного латинского прихода. Им стал отец Илья Астапов, который теперь будет жить здесь постоянно. Таким образом, впервые за много лет в Курганской области будет находится на постоянной основе служащий католический священник. Сама курганская община маленькая, но у прихода есть, хоть и небольшая, но настоящая и очень уютная часовня. На богослужение и знакомство с новым настоятелем пришли 10 человек. Прихожане сердечно поблагодарили предыдущего настоятеля – отца Яна Высоцкого, который, пока не было регулярного священника, периодически приезжал сюда из Челябинска. Также сюда приезжал из Тюмени отец Анджей Мажец, когда он ещё служил в России. Они вдвоём чередовали эти пастырские посещения местной общины, стараясь служить Святую Мессу каждое воскресенье или субботу. Теперь же у прихода есть свой священник-настоятель латинской традиции.



***

Из Кургана я поехал в Челябинск, где главным пунктом визита было запланировано введение в должность настоятеля уже для местных католиков византийского обряда. И им также стал о. Илья Астапов, который начал своё служение и как настоятель греко-католической общины в Челябинске, а также прихода в Копейске. Кроме того, по факту, отец Илья отныне окормляет и всех прихожан византийского обряда в городе Екатеринбурге. Так что теперь, после официального введения во все эти должности, он будет служить на территории нашего Уральского деканата. Такова была основная цель моего приезда в Челябинск.



***

И, раз уж я оказался в Челябинске, то меня к себе пригласил также латинский приход. Эта встреча тоже была заранее запланирована и оговорена. Мы предварительно договорились сочетать данный визит с получением челябинским приходом частицы мощей Иоанна Павла II. Поэтому в связи с этим важным событием была специально изготовлена икона святого Папы Войтылы. И на воскресной Мессе 9 ноября мы торжественно встретили мощи, а также водрузили образ св. Иоанна Павла II в самом храме. Получилось большое яркое событие с принятием реликвии. А после Святой Мессы осталось довольно много народу, человек пятьдесят, и для всех был ещё организован поминальный обед, который изначально не входил в планы, но буквально накануне этого воскресного дня пришло известие о том, что многолетний прежний настоятель челябинского прихода отец Вильгельм Палеш отошел ко Господу в доме престарелых в Германии. Ему было почти 94 года. И, получив эту печальную новость, мы также соборно помолились о его упокоении. В этом смысле всё получилось довольно красиво, потому что особо чувствовалась вера в вечную жизнь, такое утешительное и символичное совпадение.



Фото взято со страниц пабликов: Каритас Омск, Дочери Милосердия, Греко-католики Екатеринбурга, КАТОЛИКИ ЧЕЛЯБИНСКА И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ