Ватиканский телескоп будет предоставлен в распоряжение университетов

Апрель 24, 2026

открывает доступ к своему главному телескопу, установленному на горе Грэм в штате () для студентов иезуитских университетов по всему миру, сообщает Vatican News.

Ватиканская обсерватория завершила роботизированную и автоматизированную эксплуатацию своего современного телескопа — Ватиканского телескопа передовых технологий (VATT).

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке благотворительного фонда Томаса Лорда.

Модернизация позволяет управлять телескопом дистанционно. Это открывает новые возможности не только для ученых , но и для более широкого круга пользователей.

Благодаря гранту американского филантропа Кима Бепплера, входящего в совет директоров Фордхэмского университета в США, станет доступен студентам иезуитских университетов. Ранее Бепплер поддерживал ряд иезуитских инициатив, в том числе финансировал летнюю школу, которая должна была состояться в Ватиканской обсерватории в 2025 году.

Проект называется «Опыт иезуитской обсерватории». Он предполагает интеграцию телескопа с центром в Кастель-Гандольфо и его дальнейшее использование в образовательных программах иезуитских университетов, не имеющих доступа к современной астрономической инфраструктуре.

Проект стартует осенью при участии нескольких американских университетов, включая . В случае успеха инициатива будет расширена до глобального уровня.

При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна