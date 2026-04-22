В византийском соборе у Галилейского моря нашли необычные следы древнего обряда крещения

На раскопках в Гиппосе, недалеко от Галилейского моря, археологи сделали необычное открытие, которое помогает по-новому взглянуть на то, как проходило крещение у первых христиан в византийскую эпоху. Результаты исследования опубликованы в журнале Palestine Exploration Quarterly. О некоторых подробностях сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Global Orthodox.

Гиппос (ивр. Сусита) – древний город, расположенный на холме в Восточной Галилее, примерно в 2 км к востоку от Галилейского моря (озера Кинерет).

Речь идет о главном соборе этого города, где ученые обнаружили сразу два баптистерия – специальных помещения для проведения обряда крещения. Как отмечают руководители исследования, это первый подобный случай: ранее считалось, что в одном храме могло быть только одно такое помещение.

По всей видимости, второй баптистерий появился в конце VI века, когда собор перестраивали. Ученые предполагают, что оба помещения могли использоваться одновременно – например, чтобы крестить больше людей или проводить разные по форме обряды.

Одной из самых загадочных находок стал мраморный блок с тремя аккуратными углублениями. Подобных предметов раньше не находили. Исследователи считают, что в них могли храниться масла для помазания — важной части крещения. Это может означать, что сам обряд был сложнее и включал несколько этапов.

Рядом с баптистерием также нашли массивный реликварий и большой бронзовый канделябр. Такие предметы обычно связаны с почитанием святых, поэтому ученые полагают, что эта часть собора одновременно служила и мартирием – местом поклонения.

Интересно, что два баптистерия отличались друг от друга. Один был рассчитан на использование проточной воды, что соответствовало более традиционному обряду, а второй – на стоячую воду. Кроме того, меньший по размеру бассейн, вероятно, использовался для крещения детей, тогда как большой – для взрослых.

Собор в Гиппосе был разрушен землетрясением в 749 году и его больше не восстанавливали. Именно это, как отмечают специалисты, и помогло сохранить часть помещений практически нетронутыми – это своего рода «капсула времени», в которой уцелели элементы церковной жизни того периода. Ученые отмечают, что находка открывает новые возможности для изучения христианских традиций и показывает, насколько разнообразной могла быть религиозная практика в византийском мире.