В церкви Св. Фомы в Лейпциге прозвучали две ранее не исполнявшиеся органные пьесы Баха

17 ноября 2025 года в Германии прозвучали два ранее неизвестных органных произведения Иоганна Себастьяна Баха, написанные им в подростковом возрасте, пишет Vietnam.vn со ссылкой на Bach-Archiv Leipzig.

Два органных сольных произведения Иоганна Себастьяна Баха, утерянные более 300 лет, были опубликованы и впервые исполнены, тем самым открыв публике новые грани творчества этого великого композитора.

Оба произведения – «Чакона ре минор» BWV 1178 и «Чакона соль минор» BWV 1179 – были написаны Бахом в возрасте около 18 лет, во время его работы преподавателем игры на органе в городе Арнштадт, в федеральной земле Тюрингия (Центральная Германия). Хотя эти рукописи известны исследователям уже более 30 лет, только сейчас специалисты с уверенностью подтвердили их принадлежность к раннему периоду творчества Баха.

База данных произведений Баха в Лейпциге (Bach-Archiv Leipzig) сообщает, что исследователь Петер Воллни впервые обнаружил эти две рукописи в Королевской библиотеке Бельгии в 1992 году. Хотя содержание несет в себе многие музыкальные отличительные черты молодого Баха, рукописи не были подписаны и не были датированы, из-за чего их проверка заняла десятилетия.

Лишь в последние годы эксперты обнаружили ключевую подсказку: поразительно похожий почерк в письме 1729 года от Саломона Гюнтера Йона, ученика Баха из Арнштадта. Однако, поскольку письмо было написано на 20 лет раньше рукописи, исследователям требовались дополнительные доказательства.

Переломный момент наступил, когда были найдены образцы почерка Джона, относящиеся именно к 1705 году, которые в точности совпадали с почерком в двух чаконах.

«Я долго искал окончательный вариант, позволяющий идентифицировать произведение. Теперь «картина» собрана. Мы можем с уверенностью сказать, что эти копии были написаны учениками Баха около 1705 года», — сказал г-н Воллни.

Оба произведения были официально включены в репертуар Баха в день объявления и исполнены в церкви Святого Фомы в Лейпциге, где Бах служил кантором в течение 27 лет и где он также похоронен.

Известный органист Тон Копман, директор Центра данных Баха, исполнил Чакону ре минор (около 6,5 минут) и Чакону соль минор (около 3,5 минут). Копман отметил, что для подростка это произведения «очень высокого уровня». «Мы часто думаем, что гений расцветает только во взрослом возрасте, но Бах и Моцарт доказали обратное», — сказал он.

И.С. Бах (1685–1750) был одним из ведущих представителей музыкального искусства эпохи барокко. Он является автором более тысячи произведений, охватывающих почти все жанры его времени (кроме оперы). Автор знаменитых Бранденбургских концертов был когда-то почтительно назван Бетховеном «бессмертным богом гармонии». Поэтому появление двух новых произведений спустя более 300 лет считается бесценным даром для исследователей и любителей классической музыки.