В Тегеране открыли станцию метро в честь Пресвятой Богородицы

14 октября 2025 года в столице Ирана Тегеране открыли новую станцию метро, которую посвятили Пресвятой Богородице, передает «Фома» со ссылкой на ТГ-канал СПЖ.

Станция под названием «Святая Дева Мария» (Maryam-e-Moqaddas) оформлена в светлых тонах и украшена христианской символикой – мозаичными изображениями Богородицы и элементами, вдохновленными архитектурой армянских церквей. Она находится всего в двух минутах ходьбы от собора Святого Саркиса, что делает ее особенно значимой для армянской и христианской общины Тегерана, облегчая доступ к их культурным и религиозным центрам.

Иранские СМИ отмечают, что появление станции с таким названием стало знаком уважения к религиозному и культурному многообразию страны. В шиитской традиции Марьям (Мария) также почитается как святая и мать пророка Исы (Иисуса), поэтому использование ее имени в общественном пространстве не вызывает противоречий и воспринимается как символ уважения к представителям других авраамических религий.

Пользователи социальных сетей назвали открытие станции примером культурного диалога и взаимного уважения между мусульманами и христианами.

Официальный аккаунт посольства Ирана в Великобритании в X (Twitter) также подтвердил открытие, написав: «Муниципалитет Тегерана открыл новую станцию метро под названием “Марьям-е-Могаддас” (Святая Мария)».