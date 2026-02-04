В столице Сибири проходит встреча сестер-монахинь Преображенской епархии (+ ФОТО)

В Пастырском центре «Вифлеем» под Новосибирском продолжается ежегодная встреча членов женских монашеских Орденов и Конгрегаций посвященной Богу жизни, трудящихся в приходах Урала и Западной Сибири.

Организованная Советом сестер Преображенской епархии по благословению епископа Иосифа Верта, встреча стартовала в понедельник 2 февраля праздничной Мессой Сретения Господня в Кафедральном соборе Преображения Господня, на которой все монашествующие обновили свои обеты. А затем состоялся организованый выезд в посёлок Мочище, где непосредственно расположен епархиальный пастырский центр, в котором и будут проходить основные события нынешней встречи.

Подобные мероприятия давно уже стали доброй традицией в нашей епархии, и обычно к ним бывают приурочены полезные семинары и конференции. Тематика нынешней встречи — «Церковь под действием Святого Духа согласно Деяниям Апостолов». Разобраться в её многообразных аспектах сёстрам помогает специально приехавший из Санкт-Петербурга отец Томаш Ортманн SJ.



Некоторыми фотоподробностями с нами поделилась сестра Анастасия Сальникова SJE: