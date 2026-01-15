В Петербурге проходит семинар «Церковь, где каждый дома: пастырская забота и особые прихожане»

12-16 января Католическая Высшая Духовная Семинария «Мария — Царица Апостолов» в сотрудничестве с Социальной школой Санкт-Петербурга и Катехетической комиссией Архиепархии в рамках «социальной недели» проводит семинар под названием «Церковь, где каждый дома: пастырская забота и особые прихожане». Он собрал 40 участников из разных городов России — священнослужителей, монашествующих, пастырских сотрудников, специалистов и родителей.

Цель семинара — осмыслить потребности людей с особенностями развития и найти пути созидания такой церковной общины, где каждый человек сможет почувствовать себя принятым, нужным и любимым. Большое значение в ходе семинара имеет личный опыт, которым делятся специалисты, катехизаторы, родители и опекуны.

За первые дни семинара обсуждались христианское понимание болезни и инвалидности, распространённые мифы о людях с особыми потребностями, вопросы доступной среды в храмах, преодоление архитектурных и психологических барьеров, особенности специальной катехизации и инклюзии. Кроме того, прошло занятие по альтернативной и дополнительной коммуникации, а также состоялась работа над проектом руководства по пастырскому служению людям с особыми потребностями, разрабатываемого Конференцией католических епископов России.

Семинар завершится 16 января, после чего участники смогут предпринять конкретные шаги к тому, чтобы каждый приход становился настоящим домом для всех.

А пока организаторы семинара приглашают к совместной молитве детей и взрослых с различными особенностями, их семьи, друзей, сопровождающих и всех, кому важно пространство принятия и поддержки. В пятницу, 16 января, в Соборе Успения Пресвятой Девы Марии состоится Святая Месса, на которой каждый может быть собой и участвовать так, как ему удобно: приходить с близкими или сопровождающими, двигаться, издавать звуки, активно участвовать или просто присутствовать в тишине. Начало богослужения — в 10:00.



Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве