В Париже завершена реставрация знаменитого «Муленского триптиха»

Парижский Лувр объявил о завершении реставрации знаменитого «Муленского триптиха» работы Жана Эя, передает «Седмица» со ссылкой на сайт музея.

Программа по сохранению и глубокому изучению шедевра средневековой живописи, начатая Центром исследований и реставрации музеев Франции (C2RMF), была запущена в 2022 году.

Выдающееся произведение искусства будет представлено публике 26 ноября 2026 года на специальной выставке в Лувре.

Триптих из кафедрального собора во французском Мулене, автором которого сегодня признаётся художник Жан Эй, известен также как «Триптих Мастера из Мулена» или «Триптих Богоматерь во Славе». Триптих является единственной не разобщённой алтарной работой художника, что позволяет проследить его художественный замысел.

Триптих с момента создания находился в Мулене. Во время Великой французской революции он был изъят из собора и передан на склад конфискованных произведений искусства департамента Алье. Позднее произведение было возвращено в собор. Для широкой общественности триптих был открыт в 1838 году писателем Проспером Мериме, который обнаружил три отдельные части триптиха и организовал их реконструкцию. С тех пор триптих находится в кафедральном соборе Мулена.

В 1889 году триптих был показан в парижском дворце Трокадеро в ходе Всемирной выставки. Впервые широкой общественности он был представлен на парижской выставке 1904 года.

Личность Муленского мастера, создавшего триптих, долгое время оставалась неустановленной. Вплоть до начала XIX века «Муленский триптих» приписывался флорентийскому художнику Бенедетто Гирландайо (1458—1497 гг.), младшему брату знаменитого мастера Доменико Гирландайо. Сегодня считается, что автором триптиха был Жан Эй. Согласно другой, единственной современной альтернативной версии, автором картины является Жан Прево.

Современные исследователи относят создание триптиха к 1498—1503 годам. Считается, что триптих был выполнен по заказу герцога Овернского Пьера II де Бурбона и его супруги Анны Французской для коллегиальной церкви Мулена или, по менее распространённой версии, для личной часовни герцогов.

Центральная секция триптиха представляет Деву Марию, а на двух других секциях изображены донаторы, стоящие на коленях в присутствии своих святых покровителей, а также своей дочери Сюзанны де Бурбон. Рядом с герцогом Пьером II изображён святой апостол Пётр, а рядом с Анной Французской и её дочерью — святая Анна.

Произведение с момента создания хранится в соборе Мулена, но не в центральном алтаре, как ранее, а в специальной капелле. Она используется не как культовое помещение, а как музейное пространство, где установлен специальный режим хранения шедевра.

Современные исследователи приписывают «Мастеру из Мулена» 17 алтарных произведений, которые являются частями (в большинстве — створки) алтарей, разобщённых в XVII—XVIII веках, рисунок карандашом, эскиз витража, миниатюру. Триптих является единственной цельной алтарной работой мастера. Однако некоторые его детали были утрачены, так как шедевр долгое время хранился не в собранном виде, а в разобщённом состоянии: боковые части находились в сакристии, а центральная часть в капелле крестильных источников. По этой причине была утрачена рама композиции.

Центр триптиха представляет иконографическую композицию «Богоматерь во Славе», этот сюжет известен также как «Апокалиптическая Богоматерь» и основывается на Откровении Иоанна Богослова (12:1): «…Явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд».

Дева Мария представлена восседающей на троне, а на её коленях находится младенец Иисус. Её окружают 14 ангелов. Два ангела поддерживают корону над головой Марии. Дева Мария облачена не в привычное в иконографии синее одеяние, а в тяжелую красную мантию, символизирующую Страсти Христовы, подобно Девам работы Ханса Мемлинга и Яна ван Эйка. Это обстоятельство свидетельствует о влиянии фламандских мастеров на работу «Муленского мастера».

Боковые секции двусторонние. На них изображены донаторы вместе с их святыми покровителями и своей единственной наследницей, Сюзанной.

Жан Эй, также известный как Жан Хей — выдающийся французский живописец, работавший в период с 1475 по 1505 год. Фламандец по происхождению, он работал при дворе Карла Бурбонского, а затем Петра II Бурбонского. Эй — один из величайших художников конца XV ​​— начала XVI веков. Его стиль, черпающий вдохновение в живописи Гуго ван дер Гуса и Жана Фуке, меняется с течением времени, представляя собой яркую страницу в истории религиозной и портретной живописи своего времени.