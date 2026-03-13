В Новосибирской митрополии РПЦ назначен новый правящий архиерей

Священный Синод Русской Православной Церкви освободил митрополита Никодима (Чибисова) от управления Новосибирской кафедрой и направил его в Рязань. На смену ему прибывает епископ Варфоломей (Денисов) из Саратовской области.

12 марта в Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре в Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось первое в 2026 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Решением Священного Синода новым главой Новосибирской и Бердской епархии назначен епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей.

Прежний руководитель Новосибирской митрополии получил новое назначение в центральную часть России.

«Преосвященному митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму постановили быть Преосвященным Рязанским и Михайловским, главой Рязанской митрополии, с освобождением его от управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесённые труды», — сообщается на сайте Новосибирской митрополии РПЦ.

Митрополит Никодим управлял Новосибирской епархией с 2018 года. За почти семь лет служения в регионе он запомнился активной социальной деятельностью, участием в восстановлении храмов и диалогом с общественностью. Синод выразил ему благодарность за понесенные труды, что является стандартной практикой при смене места служения.

Новому главе митрополии, епископу Варфоломею, предстоит принять дела в одном из ключевых церковных регионов Сибири. Ожидается, что дата прибытия нового правящего архиерея в Новосибирск и его первое богослужение в кафедральном соборе будут объявлены дополнительно после завершения всех формальностей, связанных с переходом.

Варфоломей, епископ Новосибирский и Бердский (в миру — Денисов Александр Анатольевич) родился 26 февраля 1975 года в городе Струнино Владимирской области. Крещён в младенчестве. С детства посещал богослужения в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. С 1990 года нёс алтарно-клиросное послушание при храме Преображения Господня в городе Струнино.

В 1992 году окончил школу и поступил в Московскую духовную семинарию. В 1993-95 годах служил в рядах Вооруженных сил РФ, после чего продолжил обучение в Московской духовной семинарии. После её окончания в 1998 году поступил в Московскую духовную академию.

В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию на кафедре Нравственного богословия на тему «Христианская этика межличностного общения».

После академии направлен Учебным комитетом Русской Православной Церкви в Саратовскую духовную семинарию для преподавательской работы.

24 июня 2004 года епископом Саратовским и Вольским Лонгином пострижен в монашество с именем Варфоломей в честь ап. Варфоломея.

27 июня 2004 года епископом Саратовским Лонгином рукоположен в сан иеродиакона, 4 июля 2004 года — в сан иеромонаха.

19 апреля 2009 года возведён в сан игумена.

В 2016 году окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского по направлению «Теология».

Решением Священного Синода от 24 марта 2022 года избран Преосвященным Балаковским и Николаевским.

Наречён во епископа 6 апреля 2022 года в Тронном зале храма Христа Спасителя в Москве. Хиротонисан 17 апреля за Литургией в храме Христа Спасителя. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Решением Священного Синода от 12 марта 2026 г. (журнал № 9) назначен Преосвященным Новосибирским и Бердским, главой Новосибирской митрополии, с освобождением от управления Балаковской епархией.