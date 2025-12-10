В НГУ прошли открытые лекции о культуре Средневековья и истоках итальянской литературной традиции

Ранее мы уже сообщали, что 1 декабря 2025 года в Новосибирском государственном университете состоялись две открытые лекции, организованные Итальянским центром НГУ. Они были посвящены культуре Средневековья и истокам итальянской литературной традиции. Темами стали «Песнь брату Солнцу» Франциска Ассизского и интерпретация Средневековья в романе Умберто Эко «Имя розы». Пресс-служба НГУ сообщает дополнительные подробности о мероприятии.

Первую лекцию прочитал брат Стефано Инверницци OFM, заместитель директора Католической школы в Новосибирске. Он представил личность Франциска Ассизского и рассказал о созданном им гимне, которому в этом году исполняется 800 лет.

Лектор подчеркнул, что юбилей Франциска вновь возвращает внимание к истокам итальянской культуры:

— Мы начали говорить о святом Франциске – в этом году отмечается 800-летие его «Песни брату Солнцу». Это повод ещё раз взглянуть на историю итальянского языка, ведь этот текст – один из первых продуктов итальянской культуры. В такие дни подобные лекции особенно важны.

Значительная часть выступления была посвящена анализу «Песни брату Солнцу» –первого поэтического текста на народном умбрийском языке:

— Это, прежде всего, молитвенный гимн. Обратите внимание: это действительно литературный текст. Почему? Потому что мы видим, что автор, то есть Франциск Ассизский, сознательно использовал грамматические средства, которые были у него в распоряжении. Более того, Франциск опирается на предшественников – разумеется, библейских, на пророков и псалмы.

Эксперт подробно рассказал о контексте жизни Франциска, его духовном обращении, политических конфликтах в Средневековой Италии и роли ордена «меньших братьев». Отдельно лектор отметил, что ключевая мысль гимна связана с любовью ко всему живому и братством с природой и животными:

— Это важнейшая мысль для «Песни»: Если Бог – один Отец, то все люди – братья и сёстры. Как и все живые существа.

Вторая лекция, прочитаннаяЛюдмилой Будневой, старшим преподавателем Гуманитарного института НГУ, была посвящена роману Умберто Эко «Имя розы». Лектор охарактеризовала книгу как многослойное произведение, раскрывающее интеллектуальные споры Средневековья – о природе истины, роли знания, допустимости смеха и механизмах власти.

Людмила Викторовна подчеркнула, что Эко показывает Средневековье эпохой противоречий, где сталкивались догмы и живая человеческая мысль:

— Мы говорим о 14 веке. Умберто Эко открывает перед нами целую энциклопедию средневекового монастыря. В данном случае это бенедиктинский монастырь – самый древний христианский орден. Мы узнаём о быте и нравах, о правилах поведения. Но любые правила воплощают живые люди. Роман как раз о том, как любые правила, возведённые в абсолют ради стабильности и ради того, чтобы мы знали, куда идём, должны быть незыблемыми. Они не должны меняться от века к веку, потому что Христос один и слово Его едино. Но жизнь показывает, что все эти правила, как и сама жизнь, делаются людьми. Основной спор в романе – это спор о людях и о правилах.

Лектор подробно остановилась на ключевой оппозиции произведения – смеха и страха, воплощённой в образах героев романа Вильгельме Баскервильском и Хорхе:

— Смех – это путь к истине… это то, что умягчает дух, делает нас добрее, но в то же время и дух просветляет.

Людмила Викторовна также подчеркнула, что роман затрагивает страх как инструмент контроля:

— Таким образом, согласно роману, люди боятся страха, созданного человеком и идущего от средневековой церкви, от мира образованных людей. Это страшно, потому что знание, сосредоточенное в отдельных руках, делает мир слабее.

Финалом лекции стало обсуждение символического значения разрушения монастырской библиотеки:

— Постепенно города растут – и жизнь возьмёт своё. В конце романа монастырь с библиотекой гибнет в огне, но мир продолжает существовать. Хотя мы потеряли огромную сокровищницу знаний, включая «Поэтику» Аристотеля, гибель монастыря показывает торжество перемены. Нельзя воспринимать Средневековье как нечто застывшее и неизменное.

Обе лекции показали слушателям, насколько многослойной и живой предстает эпоха Средневековья, когда обращаешься к её подлинным текстам. Через гимн Франциска Ассизского и роман Умберто Эко слушатели лекции увидели, как ранние литературные формы и духовные споры XIII–XIV веков формировали язык, мировоззрение и представления о знании, которые продолжают влиять на европейскую культуру до сих пор. Эти два взгляда – изнутри средневековой духовности и через призму современной гуманитарной мысли – позволили по-новому оценить роль Средневековья как эпохи, в которой зарождались ключевые идеи, определившие дальнейшее развитие литературы, философии и общества.



Материал подготовила Екатерина Муковозчик

Источник: официальный сайт НГУ