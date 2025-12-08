Брат Стефано Инверницци OFM прочитал в НГУ лекцию о знаменитом литературном творении св. Франциска Ассизского

1 декабря 2025 г. Итальянский Центр Гуманитарного Института Новосибирского Государственного Университета организовал встречу, во время которой президент Фонда св. Франциска Ассизского (территориальной единицы Ордена францисканцев, объединяющей монашеские общины в России) брат Стефано Инверницци OFM прочитал лекцию о «Песни брата солнца» святого Франциска — первом авторском тексте итальянской литературы, по случаю 800-летия его сочинения (1225-2025).

В этом докладе фигура святого бедняка из Ассизи и его знаменитая «Песнь» были описаны и освещены в их историческом, социальном и церковном контексте. Затем была проведена литературная критика текста «Песни брата солнца». Интересно, что выступление брата Стефано по просьбе самих новосибирских филологов велось на итальянском языке.

А старший преподаватель Кафедры источниковедения литературы и древних языков НГУ Людмила Буднева прочитала лекцию об интерпретации эпохи Средневековья в романе «Имя розы» итальянского писателя и специалиста по семиотике Умберто Эко. Выступавшая показала, как францисканство, возвращающее христианство к евангельской радикальности, сделало этот исторический период гораздо менее мрачным, чем мы обычно думаем, начиная со стереотипных суждений, вытекающих из просвещения, тем самым возвращая человеку право “чувствовать себя живым”.

На встрече присутствовали многие студенты и преподаватели не только из Гуманитарного Института и сектора итальянского языка, но также других различных дисциплин Новосибирского госуниверситета. Все слушатели проявили большой интерес к этой теме, задав свои уточняющие вопросы как сразу после прочитанных лекций, так и продолжая активно обсуждать итоги конференции на университетском уровне в последующие дни.