В минувшие выходные Владыка Штефан побывал в католических приходах Омского деканата

С 13 по 14 декабря 2025 г. вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липке посетил с архипастырским визитом общины в Омском деканате.

Время Адвента католики традиционно сопровождают приходскими духовными упражнениями, поэтому основной целью визита Преосвященного Владыки стали реколлекции, которые он проводил в минувшие субботу и воскресенье.

Кроме того на Литургии III Воскресенья Адвента (Gaudete) в омском приходе Сретения Господня им было уделено Таинство Миропомазания восьми прихожанам.

Также Отец Епископ посетил приход Святого Николая в селе Азово на территории Немецкого национального района, где к Таинству христианской зрелости приступили ещё шесть человек.



По информации священника Вадима Ладыгина