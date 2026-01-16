В Кувейте появилась малая базилика (+ ФОТО)

Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин совершает свой первый официальный визит в Кувейт с 14 по 16 января 2026 года. В программе поездки значатся ряд официальных переговоров с Его Высочеством шейхом Ахмадом Абдуллой Аль-Ахмадом Аль-Сабахом, премьер-министром Государства Кувейт.

Визит ватиканского иерарха приурочен к торжествам по случаю присуждения церкви Пресвятой Богородицы Аравийской в Эль-Ахмади статуса малой базилики. Этот старейший храм Государства Кувейт (хотя речь идет о сравнительно недавних временах – храм был построен в 1948 году и затем обновлен в 57-м силами благотворителей). Титул базилики был присужден Папой Львом XIV еще 28 июня прошлого года, в знак признания ее исторического и духовного значения для всего Персидского залива. Подобное событие впервые произошло в этом регионе.

Поездка госсекретаря Ватикана призвана продемонстрировать давнюю традицию религиозного сосуществования, которая всегда характеризовала Государство Кувейт в Персидском заливе.

Визит Паролина в Кувейт стал также поводом, чтобы вспомнить исторический визит в Ватикан усопшего эмира Государства Кувейт шейха Сабаха Аль-Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Аль-Сабаха. Он встретился с Преемником Петра 6 мая 2010 года, что стало важной вехой в отношениях между Кувейтом и Святейшим Престолом.

Торжественная церемония провозглашения церкви в Эль-Ахмади малой базиликой состоялась утром 16 января под предстоятельством кардинала Паролина.

Дипломатические отношения между Ватиканом и Кувейтом были установлены в 1968 году: таким образом, Кувейт стал первой страной Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива, начавшей дипломатический диалог со Святейшим Престолом.



Источник: Vatican News