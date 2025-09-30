В итальянском Губбио открылась выставка, посвященная легенде о св. Франциске Ассизском и укрощении волка

С 27 сентября по 11 января 2026 года в Городском музее, Епархиальном музее и Лоджии деи Тиратои в Губбио будет представлено более 250 произведений, включая картины, скульптуры и керамику, рассказывающие историю легенды о святом Франциске Ассизском и укрощении волка, сообщает «Седмица» со ссылкой на Finestre sull’Arte.



С 27 сентября 2025 года по 11 января 2026 года в Губбио пройдет крупная международная выставка, посвященная одному из самых известных эпизодов в жизни святого Франциска Ассизского – его встрече с волком, описанной в Fioretti и Actus beati Francisci.

Выставка под названием «Франциск и брат Волк. Искусство рассказывает легенду о встрече», организована муниципалитетом Губбио, церковью Эугубина, Городским музеем Палаццо деи Консоли и Епархиальным музеем Губбио при организационной координации Opera Laboratori.

Инициатива является частью празднования 800-летия со дня смерти святого Франциска и пользуется покровительством Постоянного гражданского комитета «Франциск в Губбио», Национального комитета «Сан-Франческо 800» и Итальянского альпийского клуба.

Выставка впервые объединяет более 250 произведений, включая картины, скульптуры, керамику, рукописи, гравюры и иллюстрированные книги из музеев, архивов, библиотек и частных коллекций в Италии и за рубежом.

Среди представленных шедевров – работы Джерардо Доттори, важные образцы керамики Губбио XX века, а также современные интерпретации темы, которые переосмысливают историю встречи Франциска с волком в современном понимании.

Маршрут выставки разворачивается в трех местах: Городском музее Палаццо деи Консоли, Епархиальном музее и Лоджии деи Тиратои.

Выставка разделена на несколько секций, фокусирующихся на иконографической эволюции от 15-го века до современного искусства, языке керамики, искусстве 20-го века и более поздних работах.

Наряду с традиционной составляющей, выставка включает в себя мультимедийные работы, инсталляции и городские маршруты по местам легенды, таким как церковь Санта-Мария-делла-Витторина, церковь Сан-Франческо-делла-Паче и памятник Фарпи Виньоли 1973 года.

Завершает проект каталог под редакцией Кристины Галасси и Этторе Санниполи, опубликованный издательством Silvana Editore на 343 цветных страницах. Издание документирует всю выставку и предлагает искусствоведческий взгляд на эволюцию изображения встречи Франциска с волком, от средневекового искусства до современных интерпретаций.

«Эта выставка представляет собой уникальную возможность прочесть через искусство необыкновенную иконографическую судьбу эпизода, принадлежащего памяти Губбио, но способного заговорить по всему миру», — говорят кураторы Кристина Галасси и Этторе Санниполи. – «Мы хотели переплести образные свидетельства с символическим и антропологическим измерением легенды, воссоздав историю, охватывающую века и продолжающую давать актуальную пищу для размышлений».

«Франциска Ассизского помнят как революционера, способного проповедовать идеалы мира, братства и диалога с природой. Среди множества эпизодов его жизни, пожалуй, самым символичным является укрощение волка в Губбио: событие, в котором страх уступает место доверию, насилие трансформируется в мир, а сам жест становится универсальным символом примирения и надежды», – говорят устроители выставки.

На выставке представлены работы анонимного мастера XV в. «Франциск укрощает волка Губбио», Феличе Дамиани «Аллегория святого Франциска» (1603 г.), Чезаре Маджери «Святой Франциск с ручным волком из Губбио проповедует примирение» (конец XVI — начало XVII в.) и многие другие памятники, включая бронзовую печать Эвгубинской кустодии со святым Франциском и волком.