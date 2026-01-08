В Италии отрывается Юбилей, посвященный 800-летию Transitus (Переходу) Святого Франциска Ассизского

В Ассизи в присутствии всех Генеральных Министров всей Францисканской Семьи, гражданских и религиозных властей, в Базилике Санта-Мария-дельи-Анджели, 10 января 2026 г. в 10.00 по местному времени, будет официально открыто юбилейное VIII столетие Transitus — «Перехода» Святого Франциска (его встречи с «Сестрой смертью», которая произошла вечером 3 октября 1226 года).

Напомним, что Базилика Санта-Мария-дельи-Анджели не только охраняет знаменитую Порциунколу, где возник Орден Братьев Меньших, но и «Часовню Transitus» — место в нескольких метрах от Порциунколы, откуда Святой Франциск отправился к Отцу Небесному.

Следить за мероприятием можно будет с 12.00 часов по Москве (или с 16.00 по Нск) в прямом эфире на сайте www.centenarifrancescani.org/index.php/it/