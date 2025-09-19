В Иркутске проходит пастырская конференция католической епархии святого Иосифа (+ ФОТО)

17 сентября 2025 года на Байкале начала работу пастырская конференция «Синодальная Церковь — образ нашей епархии». Это духовное собрание проходит под сенью уникальной паствы крупнейшей в мире по территории Епархии святого Иосифа в Иркутске, чьи границы простираются на тысячи километров, символизируя безграничность веры и единства.

В мероприятии принимают участие Правящий епископ Кирилл Климович, священники, монахини, а также представители от мирян из приходов Иркутской епархии. Гостем форума стал Вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске монс. Штефан Липке.

Первый день прошёл под знаком радости от знакомства друг с другом.

Второй день пастырской встречи Иркутской епархии начался с докладов епископа Штефана. Синодальный путь начинается с выслушивания мнения и опыта каждого участника…

А в ближайшие выходные в рамках форума пройдут большие юбилейные торжества по случаю 25-летия освящения главного храма епархии — Кафедрального собора Непорочного Сердца Божьей Матери в Иркутске. Вот программа предстоящих торжеств:

СУББОТА 20 СЕНТЯБРЯ

16.00 – Кофе-брейк.

16.30 – Презентация книги Натальи Гончаренко «Католичество на иркутской земле» и выставки об истории храма.

18.00 – Святая Месса.

19.15 – Ужин.

20.15 – Спектакль «Безумец стал святым» о жизни святого Арнольда Янссена, основателя ордена вербистов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 СЕНТЯБРЯ

10.00 – Утренняя молитва.

11.00 – Розарий.

11.30 – Торжественная юбилейная Святая Месса.

13.20 – Шествие вокруг храма с Пресвятыми Дарами и статуей Пресвятой Девы Марии.

14.00 – Праздничный обед.

Источники: ВК-паблики «Приход Непорочного Сердца Божьей Матери (Иркутск)», «Католики Абакана», «Сестры Милосердия св. Карла Борромео»