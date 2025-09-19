В Иркутске проходит пастырская конференция католической епархии святого Иосифа (+ ФОТО)
17 сентября 2025 года на Байкале начала работу пастырская конференция «Синодальная Церковь — образ нашей епархии». Это духовное собрание проходит под сенью уникальной паствы крупнейшей в мире по территории Епархии святого Иосифа в Иркутске, чьи границы простираются на тысячи километров, символизируя безграничность веры и единства.
В мероприятии принимают участие Правящий епископ Кирилл Климович, священники, монахини, а также представители от мирян из приходов Иркутской епархии. Гостем форума стал Вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске монс. Штефан Липке.
Первый день прошёл под знаком радости от знакомства друг с другом.
Второй день пастырской встречи Иркутской епархии начался с докладов епископа Штефана. Синодальный путь начинается с выслушивания мнения и опыта каждого участника…
А в ближайшие выходные в рамках форума пройдут большие юбилейные торжества по случаю 25-летия освящения главного храма епархии — Кафедрального собора Непорочного Сердца Божьей Матери в Иркутске. Вот программа предстоящих торжеств:
СУББОТА 20 СЕНТЯБРЯ
16.00 – Кофе-брейк.
16.30 – Презентация книги Натальи Гончаренко «Католичество на иркутской земле» и выставки об истории храма.
18.00 – Святая Месса.
19.15 – Ужин.
20.15 – Спектакль «Безумец стал святым» о жизни святого Арнольда Янссена, основателя ордена вербистов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 СЕНТЯБРЯ
10.00 – Утренняя молитва.
11.00 – Розарий.
11.30 – Торжественная юбилейная Святая Месса.
13.20 – Шествие вокруг храма с Пресвятыми Дарами и статуей Пресвятой Девы Марии.
14.00 – Праздничный обед.
