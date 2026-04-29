В Грузинской Православной Церкви определили кандидатов на Патриарший престол

Священный синод Грузинской Православной Церкви избрал трех кандидатов на Патриарший престол, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Sputnik Georgia. Избранными кандидатами стали местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири), митрополит Урбнисский и Руисский Иов (Акиашвили) и митрополит Потийский и Хобский Григорий (Бербичашвили).

Как сообщил журналистам глава отдела Грузинской Патриархии по связям с общественностью протоиерей Андрия Джагмаидзе, кандидат на Патриарший престол Шио получил 20 голосов, а два других кандидата — по 7 голосов каждый.

«Впоследствии, как вы знаете, голосование между этими тремя кандидатами состоится на расширенном заседании, где результаты голосования пока покажут, кто станет будущим Католикосом-Патриархом. Дата пока неизвестна», — сказал Джагмаидзе.

Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской Православной Церкви.



