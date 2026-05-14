Шио III избран Предстоятелем Грузинской Православной Церкви

Май 14, 2026

Спустя два месяца после кончины Илии II Священный Синод Грузинской Православной Церкови избрал 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии митрополита Сенакского и Чхороцкуйского владыку Шио. Новый Предстоятель принял имя . Избрание состоялось 11 мая в Тбилиси, а интронизация на следующий день — в кафедральном соборе Светицховели в Мцхете.

Путь иерарха к церковному служению начался после окончания Тбилисской государственной консерватории по классу виолончели. Позднее он продолжил богословское образование в Москве. В 1993 году принял монашеский постриг с именем Шио, а затем прошёл последовательные этапы священнического служения — от диаконата до священства.

Дальнейшее церковное служение было связано с пастырским и административным служением в Тбилиси. Позднее он был хиротонисан во епископа. В течение определённого времени владыка Шио исполнял обязанности местоблюстителя патриаршего престола.

После избрания новому Патриарху были присвоены титулы архиепископа Мцхета-Тбилисского и митрополита Пицундского и Цхум-Абхазского.

Незадолго до избрания владыка Шио подчёркивал, что с Божией помощью «, которая всегда была объединяющей силой нации, хранительницей истинной веры, грузинского языка, традиций и исторической памяти, продолжит идти по этому пути».

Поздравление новоизбранному Патриарху направил , префект Департамента по содействию христианскому единству. В послании отмечается, что «следуя древнему и светлому духовному наследию Грузинской Церкви, прославленной свидетельством и верностью её многочисленных святых», его служение призвано укрепить узы единства и братского диалога между Церквами.

Иерарх выразил уверенность, что служение Шио III «укрепит узы любви и единства, которые по дару Святого Духа уже реально соединяют — хотя ещё не в полной мере — всех верующих во Иисуса Христа, дабы всё более зримой становилась заповедь Господа: “Да любите друг друга, как Я возлюбил вас” (Ин 13,34)».


Источник: Vatican News

Фото — patriarchate.ge

