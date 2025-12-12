В Бангладеш 88-летний священник печется о детях-инвалидах, разъезжая по епархии на велосипеде

В Бангладеш 88-летний священник печется о детях-инвалидах, разъезжая по епархии на велосипеде. Всего он отслужил в этой стране 50 лет – в среднем по три года в каждом из её 13 округов. Подробности сообщает «Седмица» со ссылкой на CNA.

В начале декабря 2025 года 88-летний отец Роберт Теренс Маккахилл, миссионер католического ордена Мэрикнолл, пекущийся о бедных, обездоленных и инвалидах в Бангладеш, встретил 50-летие своего служения в стране.

Орден Мэрикнолл (Maryknoll) основан в США для миссионерской работы и образования в дальних уголках мира. Орден располагает известным колледжем и школой в Нью-Йорке и многими миссиями по всему миру, играющими важную роль в образовании и культуре, особенно в странах юго-восточной Азии (Филиппины и другие). Орден известен тем, что учредил даже известный «Балет Филиппин» под руководством Марии Маргариты Моран-и-Рохас.

За пять десятилетий своего служения в стране мусульманского большинства отец Маккахилл отслужил в среднем по три года в каждом из ее 13 административных округов. Сейчас он оставляет город Сринагар в округе Муншигандж недалеко от Дакки, где отслужил очередные три года, и пока не знает, куда двинется далее.

«Я в этом отношении следую примеру Иисуса, который не привязывался к одному месту, – говорил отец Маккахилл в интервью CNA 18 ноября. – Как и Он, я призван распространять слово Божие, потому и странствую с ним по миру, дабы служить своей любовью и трудами людям всех религий».

Отец Маккахилл родился в штате Айова (США) в 1937 году, позже переехал в Индиану по отцовской работе, а в 1964 году был рукоположен в сан священника и сразу же прибыл в миссию ордена на Филиппины. В 1975 году он приехал с четырьмя священниками своего ордена в Бангладеш по приглашению столичного архиепископа Даккского Гангули. Целый год он посвятил интенсивному курсу освоения бенгальского языка, после чего его первым местом служения стал северный округ Тангайл, где он отслужил в миссии целых девять лет. В Бангладеш он широко прославился под именем «Боб Бхаи» (брат Боб). Это имя дал ему друг-мусульманин, поскольку местным жителям трудно выговаривать его полное имя, и с тех пор он известен под этим именем чуть не во всех деревнях страны.

«Мой единственный сын инвалид с рождения, он не может ни ходить, ни говорить, я обращался ко многим врачам, но безрезультатно, – говорит в интервью CNA 45-летний мусульманин Абдул Маннан Хан, житель района Муншигондж. – Боб Бхай часто приходит ко мне домой, смеется и шутит с моим сыном. Сейчас я лечусь в больнице благодаря его добрым заботам о сыне. Мне не нужны деньги, мне нужна помощь. Одними деньгами сделать не все возможно; зато многие великие дела возможны через любовь, которую щедро дарит Боб Бхай». 15-летний сын Абу Моса Хан – единственный ребенок в семье, и родители преданно заботятся о нем. Они признаются, что никто из их окружения не ладит с их мальчиком-инвалидом так хорошо, как отец Маккахилл.

Отец Маккахилл обычно снимает маленькую комнату в том округе, где служит, если кто-то не пристроит его на жительство бесплатно. Нынешние окружные власти выделили ему в школе Шринагара крохотную келью с жестяными стенками размером примерно 1,5 на 2,5 метра. В этой убогой келье, тускло освещенной единственной лампочкой, беспорядочно разбросана одежда, стоит простая деревянная кровать под мятым москитным пологом и напольный вентилятор. Из пожитков у священника есть еще только керосинка для готовки пищи, скромная кухонная посуда и велосипед.

Каждый день он покрывает на этом велосипеде не менее 5-10 км, навещая дальние селения, где его ждут дети-инвалиды, которых он в случае нужды отвозит в различные больницы для лечения.

«Боб Бхаи приезжает к нам домой ранним утром на велосипеде, – говорит 83-летний мусульманин Фарман. – Мой восьмилетний внук Ракибул стал инвалидом через год после рождения, он немой и не может ни ходить. Его мать вышла замуж за другого, отец его покинул, и с тех пор Ракибул живет со мной, своим дедушкой. После лечения во многих местах, Ракибул теперь получает бесплатное лечение в Дакке благодаря заботам Боба Бхаи, и сейчас в его состоянии заметны некоторые улучшения».

Сам отец Маккахилл рано потерял мать, тогда-то и переехал с отцом в Индиану. В юности он развозил газеты на велосипеде, а в годы учебы в средней школе работал уборщиком и водителем грузовика. Однажды молитва к Господу спасла его на дороге, когда у грузовика вдруг отказали тормоза. Он уже готовился выпрыгивать из несущейся машины, когда его молитва была услышана, и Господь спас его непостижимым образом. «Когда я чудом уцелел в той аварии по воле Божией, я без колебаний решил, что стану священником и миссионером», – признается отец Маккахилл.

Юношеская любовь к велосипеду очень помогла ему в Бангладеш, где в сельских округах можно передвигаться лишь по разбитым грунтовкам. Он как выбрал в юности велосипед в качестве своего средства передвижения, так и хранит ему верность доныне. «Среди прочих причин, главная из которых простота и надежность, велосипед еще и средство передвижения бедных людей, – говорит с улыбкой священник. – Хорошо еще и то, что езда на велосипеде поддерживает здоровье организма, потому я и езжу. Еще я верю, что любовь друг к другу есть ключ к счастью, а на велосипеде я всем виден, доступен и понятен. Многие здешние люди робки и застенчивы, а чувствуют себя свободней, легче идут на контакт и задают различные вопросы, когда я стою не в облачении у алтаря, а в рубашке у велосипеда, да и сам я могу легко и непринужденно беседовать с ними как равный, когда держусь за руль».

Отец Маккахилл обрел счастье и покой душевный, служа людям. По его словам, он хочет продолжать служение, пока в состоянии ходить и ездить. Ему нравится открывать для себя одну область страны за другой и знакомиться с новыми людьми. Он ни разу не сталкивался с неприятием или иными серьезными трудностями общения в стране, несмотря на то, что около 90% ее населения составляют мусульмане, а на долю христиан приходится менее 1%.

«В первое время на новом месте люди встречают тебя с настороженностью и даже опаской, надо быть к этому готовым и отвечать любовью, – говорит священник. – Со временем появляется все больше людей, которые тебе доверяют, и это доверие все более крепнет. На третий год обычно появляется искренняя привязанность. Вот тогда, в конце третьего года, я обычно понимаю, что любовь и забота дала ростки, а стало быть, я могу ехать и заниматься ее взращиванием на новом месте. Я думаю, что священнику подобает не только вести богослужения в церкви, но и проповедовать слово Христово всегда и повсюду. Я сам служу здесь мессу каждый день. Я хочу так жить и служить людям, чтобы, когда я умру, многие помянули меня с грустью и любовью по всей стране».

Фото: Стефан Уттом Розарио