В 2024 году в США нападению подверглись более 400 церквей

Согласно недавнему докладу «Совета исследования семьи» (Family Research Council, FRC; базирующаяся в Вашингтоне общественная организация христианского толка, продвигающая традиционные консервативные ценности), за 2024 год в США было зафиксировано более 400 нападений и актов вандализма в отношении церквей, при этом резко возросло число атак с применением огнестрельного оружия. Некоторые подробности доклада передает «Православие.Ru» со ссылкой на сайт Christian Post.

В докладе перечислены преступления от краж до осквернения святынь и вандализма, от поджогов до угроз расправы и применения огнестрельного оружия, от ложных звонков о подложенных бомбах до физического нападения.

На основе открытых источников, сообщений СМИ и официальных документов в FRC задокументировали 415 случаев нападений в 43-х из 50-ти штатов, в результате которых пострадали 383 церкви.

Хотя общее количество инцидентов было немного ниже, чем в 2023 году (485), оно все равно значительно превысило ежегодные показатели с 2018 по 2022 год. Всего с января 2018 года в FRC отследили 1384 случая враждебных действий против церквей.

«Хотя мотивы многих из этих инцидентов остаются неизвестными, рост числа такого рода преступлений и правонарушений происходит в условиях, когда все меньше американцев посещают богослужения или хотя бы отождествляют себя с какой-либо определенной религией», — отмечается в докладе.

Согласно данным Института Гэллапа (американский институт общественного мнения), в настоящее время менее трети жителей США регулярно ходят на церковные службы и все меньше американцев четко понимают, каково предназначение церковных зданий.

«Важно отметить, что не все зафиксированные нами преступления были мотивированы ненавистью к христианству. Некоторые злоумышленники были движимы жаждой материальной наживы, а некоторые преступления совершили подростки, вовлеченные в деструктивную деятельность», — подчеркивают авторы доклада.

«Тем не менее, против церкви продолжают совершаться преступления и на почве ненависти. Независимо от реальных мотивов злоумышленников, такие деяния нередко наносят храмам огромный материальный, финансовый и моральный ущерб. Некоторые церкви с трудом покрывают расходы на ремонт и опасаются повторения враждебных действий», — отмечается в докладе.

Число инцидентов, связанных с применением огнестрельного оружия, увеличилось с 12 в 2023 году до 28 в 2024 году.

Так, недалеко от города Питтсбург штата Пенсильвания мужчина вошел в церковь во время проповеди и направил пистолет на пастора, но дьякон успел его остановить. Как выяснилось позже, этому мужчине «было видение», в котором ему «велели убить пастора».

В штате Джорджия вооруженный мужчина сорвал богослужения в трех разных церквях, снимая свои действия на видео и призывая других к нему присоединиться.

В городе Сан-Франциско штата Калифорния мужчина произвел несколько выстрелов в Главную дверь католической церкви св. Августина, когда внутри находились люди. В городе Хьюстон штата Техас, женщина, вооруженная длинноствольным ружьем, ранила двух человек внутри церкви, после чего была застрелена полицией.

Наиболее частым задокументированным преступлением был вандализм — 284 случая. Церкви сообщали о разбитых окнах, разрушенных статуях, порче имущества и краже ценных предметов, таких как медная проводка и кондиционеры.

В городе Портленд штата Орегон баптистская церковь неоднократно подверглась актам вандализма, включая бросание камней в окна и более позднее нападение, когда ее здание было облито пеной от огнетушителя.

В церкви города Бренем штата Техас камнями и кирпичами было разбито более 15 только что отреставрированных окон. Пастор церкви Чарльз Топпинг сказал, что ущерб был нанесен «намеренно и в гневе», и у него «сердце обливается кровью» при мысли о том, что кто-то может направить такую ярость на церковь и Бога.

Финансовые потери от таких атак иногда оказываются очень существенными.

В городе Сан-Диего штата Калифорния местная церковь сообщила об ущербе примерно в 10 000 долларов, причиненном злоумышленниками, которые ворвались внутрь и вырвали все духовые трубы органа. В церкви городка Пеория штата Оклахома после кражи кондиционеров финансовый ущерб составил 100 000 долларов.

55 инцидентов были связаны с поджогами церквей.

В городе Атенс штата Теннесси церковь св. Марка получила серьезные повреждения после того, как пожар уничтожил ее крышу и внутреннее убранство. Подозреваемый, который убил секретаря церкви Лину Бьюкенен, был арестован после того, как его личность была установлена благодаря видеозаписи с камер наблюдения.

Храм в городе Джэксонвилл штата Флорида был подожжен женщиной с психическим заболеванием, которой помогали прихожане. Пламя успело подняться на высоту в 10 метров, прежде чем пожарные начали его тушить.

В штате Огайо за четыре месяца были разрушены четыре церкви в двух соседних округах; следователи считают, что это дело рук одного и того же человека.

Всего поступило 14 звонков о якобы подложенных взрывных устройствах, большинство из которых были ложными.

В городе Коко штата Флорида две церкви получили посылки, в которых якобы находилась взрывчатка, а также записки с претензиями политического характера, включая несогласие с вокизмом (политика продвижения гомосексуализма, гендерной теории, феминизма и других либеральных идей), высокими налогами и войной на Украине. Камеры видеонаблюдения помогли установить личность подозреваемого, который был арестован.

47 инцидентов, включая физические нападения и срывы богослужений, попали в категорию «другое».

В городе Луисвилл штата Кентукки мужчина с молотком ворвался в баптистскую церковь и напал на сотрудника, но вскоре прибыла полиция. В городе Хадсон штата Нью-Йорк мужчина в маске и длинном черном плаще вошел в католическую церковь св. Марии во время воскресной мессы, прокричал «Да здравствуют все» и поднял над головой стеклянную бутылку, но прихожане вовремя его остановили.

Число инцидентов, связанных с протестами сторонников абортов, сократилось с 11 в 2023 году до двух в 2024 году. Число нападений со стороны противников ЛГБТ-идеологии [движение запрещено в РФ] сократилось с 42 в 2023 году до 33 в 2024 году. Активисты, выступающие против ЛГБТ, обычно крадут из крайне либеральных церквей радужные «флаги гордости». Количество актов агрессии со стороны сатанистов сократилось с 12 в 2023 году до одного в 2024 году.

В городе Портленд штата Орегон стены церкви разрисовали надписями непристойного содержания, а также вывели фразу: «Мое тело — мой выбор».

В июне было зафиксировано наибольшее число инцидентов, 22% которых связаны с ЛГБТ-проблематикой, а самый низкий уровень был с сентября по ноябрь. Больше всего нападений на храмы произошло в Калифорнии (40); за ней следуют штаты Пенсильвания (29), Флорида и Нью-Йорк (по 25 в каждом), Техас (23) и Теннесси с Огайо (по 19 в каждом).