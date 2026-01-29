У Фонда Ратцингера сменилось руководство

В соответствии с Уставом, предусматривающим обновление руководящих органов каждые пять лет, Фонд имени Йозефа Ратцингера – Бенедикта XVI – сменил своё руководство, сообщает русская служба Vatican News.

Новым президентом Совета директоров стал священник Роберто Реголи, а в состав Совета вошли монсеньор Георг Генсвайн, священник Ахим Букуенмайер и два мирянина: Франческа Бацоли и Альберто Гасбарри. Совет директоров и его глава назначаются Государственным секретариатом Св. Престола.

В научный комитет Фонда Ратцингера, согласно личному распоряжению Папы Льва XIV, вошли кардинал Курт Кох, кардинал Анхел Фернандес Артиме, монсеньор Сальваторе Физикелла, монсеньор Рудольф Фодерхольцер и монсеньор Бруно Форте. Секретариат по экономике назначил также новую Коллегию ревизоров фонда.

Таким образом, свое служение на посту президента фонда завершил отец Федерико Ломбарди, а также члены научного комитета кардиналы Ладариа и Равази.



(На фото — отец Ф. Ломбарди и отец Р. Реголи — уходящий и новый президенты фонда)