Ратцингер и Церковь, которая принимает, не отнимая свободы

В книге «Вера будущего» опубликована проповедь тогдашнего кардинала Йозефа Ратцингера, в которой образ св. Моники и её отношение к сыну, св. Августину, представлены как олицетворение церковной общины: пространства жизни, принятия и свободы, где уважают путь каждого, а веру никогда не навязывают.

«Страдая, она научилась позволять ему идти своим путем, без принуждения. Она научилась мириться с тем, что его путь был совсем не таким», каким она его себе представляла. Эти слова о матери Блаженного Августина были произнесены 29 ноября 1981 года тогдашним кардиналом Йозефом Ратцингером на освящении прихода Святой Моники в Мюнхене, всего через четыре дня после его назначения префектом Конгрегации вероучения.

Такой образ Ратцингера бесконечно далек от стереотипного портрета, который пытаются нарисовать те, кто использует вырванные из контекста цитаты Бенедикта XVI, чтобы противопоставить его преемникам. Проповедь впервые публикуется на итальянском языке в сборнике избранных текстов Ратцингера «Вера будущего» (La fede del futuro) с предисловием государственного секретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина.

В своей проповеди архиепископ Мюнхена представляет образ матери Августина как живой опыт Церкви в ее глубочайшей сущности. Благодаря Монике, отмечает кардинал Ратцингер, Августин познал Церковь не как безличный аппарат или непонятную структуру, а как личность.

Августин писал о своей матери: «Она даровала мне не только телесную жизнь, но и пространство сердца, жизненное пространство, в котором я смог стать человеком». По мысли Ратцингера, человеческое существо остро нуждается в таком пространстве отношений, основанном на доверии и любви, которое дает смысл и позволяет смотреть в будущее. Это «жизненное пространство» не имеет ничего общего с жесткими структурами или закрытыми сообществами «совершенных», которые изолируются от мира. Напротив, кардинал рисует облик Церкви принимающей, уважающей свободу и время каждого человека.

Именно так поступала Моника со своим сыном. Она считала предоставление свободы важнейшим элементом воспитания: Августин был свободен ошибаться, свободен следовать своим страстям. Моника умела ждать. Она сумела принять конфликт поколений и научилась мириться с тем, что путь сына оказался иным, чем тот, который она представляла в своих молитвах. Она была рядом, не оставляя его, но и не навязывая веру силой, – и именно через «пребывание рядом» она в итоге передала ему веру.

Слова Ратцингера звучат сегодня как напутствие для родителей, педагогов и всех провозвестников Евангелия. Будущий Папа с горечью отмечет: недоверие к Церкви часто вызвано тем, что люди видят в ней лишь структуру, офис и администрацию.

«Церковь сможет существовать, и мы сможем в ней укорениться, – подчеркивает иерарх. – Но она сможет стать нашей Отчизной, только если будет продолжать существовать в людях». Любое церковное пространство должно помогать «быть Церковью» друг для друга, становясь пространством доверия и возможности жить рядом.

Видение Церкви как пространства жизни и свободы удивительным образом перекликается с образом «полевого госпиталя» – места, где любовь исцеляет глубокие раны и где каждый может почувствовать себя как дома.



Андреа Торниелли

Источник: русская служба Vatican News

(На фото — кардинал Йозеф Ратцингер во время Святой Мессы)