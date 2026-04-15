Церковь начинает отмечать столетие Бенедикта XVI

Международная программа мероприятий, посвящённых столетию со дня рождения Папы Бенедикта XVI, которое будет отмечаться 16 апреля 2027 года, открывается в Риме и охватит четыре континента для углублённого осмысления личности и богословского наследия Йозефа Ратцингера.

Более десяти мероприятий запланированы в 2026 году в Европе, Азии, Латинской Америке, Северной Америке и Африке. Они организованы Фондом Ратцингера, при котором был создан специальный Комитет по празднованию юбилея.

Как отметил отец Роберто Реголи, председатель Фонда имени Ратцингера и Комитета по празднованию столетия, юбилей представляет собой возможность «цельно представить его мысль и его подход к реальности как значимый вклад в современную церковную и культурную дискуссию». «Его наследие связано со способом толкования Второго Ватиканского собора, личного опыта Христа, который становится ключом к различным богословским дисциплинам, а также разумной обоснованности как критерия, лежащего в основе человеческого осмысления реальности».

16 апреля этого года, в день открытия юбилейных мероприятий, в Посольстве Италии при Святейшем Престоле состоится презентация четвёртого тома «Избранных текстов Йозефа Ратцингера — Бенедикта XVI» под названием «Вера будущего. Будущее Церкви».

Завершит программу 2026 года ежегодный международный симпозиум фонда, который пройдёт с 18 по 21 ноября в Университете Тангаза (Католический университет Восточной Африки) в Найроби (Кения) на тему: «Созвездия надежды: Африка и обновление Церкви в свете мысли Бенедикта XVI».

В декабре 2026 года состоится церемония вручения Премии Ратцингера. Даты мероприятий на 2027 год будут объявлены позднее.



Источник: русская служба Vatican News