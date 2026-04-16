«Мир – это когда каждый чувствует себя защищённым». Речь Папы на приёме в Президентском дворце Камеруна

Заповедь любви к ближнему относится не только к отношениям между людьми, но и к международным отношениям, и управлять государством означает любить соседей так же, как и свою страну: Папа Лев XIV высказал эту мысль, обращаясь к властям и общественности Камеруна. Встреча проходила в Президентском дворце Яунде 15 апреля. Передает русская служба Vatican News.

Камерун не случайно называют «Африкой в миниатюре», сказал Святейший Отец: она богата территориями, культурами, языками и традициями. Это разнообразие — не слабость, а сокровище, обетование братства и солидный фундамент для строительства долгосрочного мира.

Мы живем во времена, когда покорность судьбе и чувство бессилия ведут к парализации обновления, к которому стремятся народы, продолжил Папа:

«Сколько жажды справедливости! Сколько жажды участия, мужественных и мирных взглядов и решений! Я искренне желаю достичь сердец всех, прежде всего молодежи, призванной придать форму, в том числе политическую, более равноправному миру».

Ссылаясь на своих предшественников, побывавших в Камеруне, Лев XIV напомнил о призыве Папы Ратцингера об ответственности руководителей наций. Папа Лев, как это стало уже традицией, процитировал De civitate Dei Блаженного Августина: «Ибо управляют они не из желания господствовать, а по обязанности заботиться, и не из гордого своего начальственного положения, а из сострадающей предусмотрительности» (XIX, 14).

«В этой перспективе служить своей стране означает с трезвым умом и честной совестью посвящать себя общему благу всего народа: большинству, меньшинству и их взаимному согласию».

Сегодня Камерун переживает нелегкие времена: Папа упомянул о напряженной обстановке на северо-западе, юго-западе и севере страны. Насилие привело к гибели людей, к эвакуации семей, дети не ходят в школу, а молодежь не видит будущего. Святейший Отец вновь призвал «оставить логику насилия и войны, чтобы заключить мир, основанный на любви и на справедливости».

«Этот мир должен быть безоружным, основанным не на страхе, угрозах или вооружении; он должен быть обезоруживающим, способным разрешать конфликты, открывать сердца и порождать доверие, эмпатию и надежду. Мир не может быть сведен к лозунгу: его следует воплощать в личном и институциональном стиле, отвергающем всякую форму насилия».

Мир нельзя «объявить»: его можно принять и взращивать, поскольку мир – это Божий дар, который расцветает в терпеливом коллективном труде. Мир – это ответственность всех людей, и в первую очередь гражданских властей.

«Безопасность является приоритетом, но она достигается при уважении прав человека, в сочетании строгости и великодушия и с особым вниманием к самым уязвимым. Подлинный мир рождается, когда каждый чувствует себя защищенным, выслушанным и уважаемым, когда закон становится надежным заслоном от произвола тех, кто богаче и сильнее».

Сразу же после встречи с властями и общественностью Папа Лев XIV отправился в местный приют для сирот «Нгуль Замба», действующий исключительно на средства благотворителей и опекаемый Конгрегацией Дочерей Марии. Папа тепло приветствовал детей и работников приюта:

«В мире, часто отмеченном безразличием и эгоизмом, этот дом напоминает, что все мы является хранителями наших братьев и сестер, а в большой семье Бога никто и никогда не забыт и не чужой, каким бы малым он ни был».

Многие из воспитанников прошли через тяжелые испытания, сказал Папа и обратился к детям со словами ободрения:

«Вы призваны к будущему, которое больше ваших ран. Вы – носители обетования. Там, где встречается нищета, страдание или несправедливость, Бог рядом, Он знает ваши лица и Он совсем близко».