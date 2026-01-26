Церкви Италии подписали пакт о диалоге и сотрудничестве

23 января в рамках Первого симпозиума христианских Церквей Италии, организованного Итальянской епископской конференцией, представители христианских конфессий подписали важный экуменический документ.

«Пакт между христинскими Церквами в Италии», подписанный в южноитальянском городе Бари, состоит из шести статей, которыми итальянские верующие обязуются продвигать диалог и сотрудничество.

«Мы признаем, — говорится в первой статье, — что любое разделение и непонимание между нашими Церквами ранит Тело Христово и является грехом Церквей. Молим о Божественной благодати взаимного прощения и примирения».

Церкви, подписавшие пакт, обязуются «признавать и уважать друг друга как христианские общины, воодушевленные одним Духом, избегая всякого рода соперничества, прозелитизма или злоупотреблений». Христианские Церкви в Италии выбирают диалог в качестве гарантии верности подписанному пакту, при этом подчеркивается, что «каждая община будет хранить собственную конфессиональную идентичность в истине и в любви, принимая других как сестер в вере». Конфессии обещают молиться и трудиться ради устранения того, что сегодня их «болезненно разобщает», и сотрудничать ради справедливости, мира и солидарности, уделяя внимание прежде всего защите достоинства каждого человека; продвижению мира и диалога между народами, культурами и религиями; приему бедных, мигрантов, отверженных и страждущих; защите творения; борьбе против антисемитизма, исламофобии и любой другой формы религиозной дискриминации.

Церкви выражают желание «сделать видимым единство веры посредством совместной молитвы, вместе слушая Слово Божье и проявляя солидарность в своих городах и общинах».

В пакте говорится и о стремлении Церквей «участвовать в жизни общества, уважая его светский характер и поддерживая диалог». Это подразумевает, в частности, продвижение свободы и равного достоинства всех конфессий и религий перед государством, а также защиту свободы совести каждого человека.

В пятой статье документа перечисляются конкретные способы, какими христиане Италии намереваются исполнять общие обязательства: это периодические молитвенные встречи, совместное распознавание и конкретное сотрудничество. «Каждая Церковь, — говорится в документе, — намеревается продвигать в своем лоне инициативы, способствующие взаимному знакомству и уважению между верными разных христианских конфессий».

Пакт подписали, среди прочих: кардинал Маттео Дзуппи, представляющий Католическую Церковь, митрополит Италийский Поликарп – со стороны Константинопольского Патриархата, представитель Армянской Апостольской Церкви отец Нерсес Арутюнян, представитель Московского Патриархата отец Амвросий Мацегора, пастор Даниеле Гарроне – со стороны Федерации Евангелических Церквей Италии, преподобная Тара Керльюис от Церкви Шотландии; представители сербской, румынской, болгарской православных общин, Армии спасения, коптской общины Милана, некоторых межхристианских объединений.



Источник: русская служба Vatican News