Заключительный день работы Пастырской конференции Преображенской епархии (+ ФОТО)

Подробности третьего, заключительного дня работы Общеепархиальной пастырской конференции-2025 нам сообщил из Томска отец Александр Деппершмидт.

Последний, третий день конференции начался с мультимедийной презентации директора епархиального Каритас сестры Дарьи Рассказовой CSSE о проделанной работе за 2024 год.

Основными проектами нашего Каритас сегодня являются: «Помощь бедным и остро нуждающимся», «Развитие семьи», «Детские клубы» и «Про уход». В 2024 году сотрудники церковной благотворительной организации оказали помощь около 8 500 людям в общей сумме на 55 миллионов рублей.

Работе с молодежью были посвящены следующие программные пункты.

Сестра Эмилия Лаврехина CSSE показала участникам страницы в соцсетях, посвящённые молодёжи Преображенской епархии. Затем она сделала общий обзор мероприятий, посвященных католической молодёжи за прошедший год в целом по всей России. Более подробно шла речь о нашей Епархиальной встрече молодежи в мае в г. Челябинске. Участники этой встречи выступили со свидетельствами.

А далее последовал, пожалуй, самый весёлый момент епархиальной встречи — на большом экране появлялись фотографии священников и монашествующих, когда они сами ещё были очень молодыми людьми. Работа в группах должна была обозначить некий SWOT-анализ работы с молодежью в наших епархиях: её сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы.

После обеда Владыка Штефан Липке оглушил нас всех драматичной новостью: отец Андрей Кветинский OFMcap, давший нам духовный импульс в первый день, лежит в реанимации после инфаркта, так и не полетев обратно домой. В течении дня мы горячо молились о его выздоровлении.

Вторая половина дня разделила нас на отдельные группы священников (причём, епархиальных — отдельно от монашествующих), монахинь и мирян, чтобы поделиться нашей актуальной ситуацией: что радует, что беспокоит? И в очередной раз — радостей оказалось больше, чем тревог.

В своём заключительном слове наш Правящий епископ Иосиф Верт поблагодарил главного организатора встречи, своего вспомогательного епископа Штефана Липке, что на этой пастырской конференции он сам мог присутствовать «как вольнослушатель». Владыка Иосиф вспомнил, как Робинзон Крузо на своём одиноком острове тоже составлял список «что хорошо, а что плохо». Ординарий поблагодарил всех служителей епархии за их служение, и призвал к мужеству оставаться в нём несмотря на все актуальные вызовы.

Окончательным завершением нынешней пастырской встречи стала вечерняя Святая Месса.

Фото сестры Анастасии Сальниковой SJE и отца Александра Деппершмидта: