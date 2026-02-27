Папа Римский посетит Африку и Европу

Зал печати Святейшего Престола обнародовал календарь зарубежных поездок Папы Льва XVI на первую половину 2026 года: запланированы три апостольских визита в Африку и два в Европу.

Первым зарубежным визитом станет краткая поездка в Европу: 28 марта, накануне Страстной недели, Епископ Рима посетит Княжество Монако по приглашению властей страны, где католичество является государственной религией, а диалог Церкви и гражданских институтов остаётся заметной частью общественной жизни. Этот визит будет первым Папским посещением Монако в новейшее время.

Самым продолжительным станет десятидневное паломничество в Африку – с 13 по 23 апреля, его маршрут охватит Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею. В Алжире Папа посетит одноимённую столицу и Аннабу – места, связанные с жизнью св. Августина, чьё духовное наследие имеет для Льва XVI особое значение. Затем маршрут пройдёт через центральную Африку: в Камеруне запланированы остановки в Яунде, Баменде и Дуале, в Анголе – в Луанде, Муксиме и Сауримо. Этот этап подчеркнёт внимание Церкви к развивающимся странам, к бедным и уязвимым и к тем, кто заботится о них. В программе также визит – в духе солидарности и миротворчества – в англоязычный регион на севере Камеруна, где уже многие годы продолжается вооружённый конфликт. Последним этапом африканской поездки станет Экваториальная Гвинея, единственная испаноязычная страна континента: Епископ Рима посетит Малабо, Бату и Монгомо. По продолжительности этот визит сопоставим с африканским путешествием св. Иоанна Павла II в 1985 году, когда он за 11 дней посетил семь государств.

Третья поездка состоится с 6 по 12 июня: Папу посетит Испанию. В программе – Мадрид и Барселона, где Папа откроет новую, самую высокую башню базилики Sagrada Familia. Визит совпадает со столетием со дня смерти архитектора храма Антонио Гауди, провозглашённого в прошлом году досточтимым Слугой Божьим. Папа затем посетит Канарские острова Тенерифе и Гран-Канарию, осуществляя поездку, задуманную ещё Папой Франциском.

Эти три визита охватят самые разные страны и контексты: от мусульманского Алжира, где христиане остаются небольшой общиной, до африканских государств с христианским большинством; от второго по величине микрогосударства мира до Испании, страны с глубокими христианскими корнями и современными вызовами секуляризации. Завершит маршрут поездка на Канары – один из главных миграционных путей из Африки в Европу, куда ежегодно прибывают десятки тысяч людей в поисках надежды.



Источник: русская служба Vatican News