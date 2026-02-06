Сюжеты и лица на Встрече-2026 сестёр-монахинь Преображенской епархии (ФОТО)

5 февраля завершила свою работу очередная ежегодная встреча членов женских монашеских Орденов и Конгрегаций посвященной Богу жизни, трудящихся в приходах Урала и Западной Сибири.

Организованная Советом сестер Преображенской епархии по благословению Правящего епископа Иосифа Верта, нынешняя встреча проходила с понедельника по четверг в Пастырском центре «Вифлеем», расположенном в поселке Мочище под Новосибирском. Разобраться в многообразных аспектах темы «Церковь под действием Святого Духа согласно Деяниям Апостолов» сёстрам помогал специально приехавший из Санкт-Петербурга отец Томаш Ортманн, SJ. Архипастырское окормление участниц мероприятия осуществлял вспомогательный епископ Штефан Липке, SJ.

В последний день встречи сёстры соблюли еще одну важную традицию и посетили насельниц обители Воскресения Христова из затворнического Ордена кармилиток: таким образом монашествующие активного апостольского служения и монахини, посвятившие себя исключительно молитве и созерцанию, из года в год встречаются для обмена подарками, приветствиями и свидетельствами о происшедшем в их жизни.



Авторской фотогалереей из сюжетов и лиц заключительных дней встречи с нашими читателями любезно поделилась с. Анастасия Сальникова, SJE: