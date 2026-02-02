Визит Генерального министра Ордена Братьев Меньших в Россию (+ ФОТО)

С 31 января по 4 февраля 2026 г. проходит визит Генерального министра Ордена Братьев Меньших брата Массимо Фузарелли, OFM, в столицу Сибири. Его пребывание в Новосибирске стало важным событием как для братьев из местной общины францисканцев, так и для других верных. Во время своего братского визита Массимо Фузарелли открыл Юбилейный год, посвящённый 800-летию блаженного перехода святого Франциска Ассизского из жизни земной в жизнь вечную.

Юбилейный год, официально провозглашённый в Католической Церкви Папой Римским Львом XIV, начался 10 января 2026 года и продлится до 10 января 2027 года. В этот период верующие смогут получить полную индульгенцию, посещая францисканские храмы.

В первый день пребывания в Новосибирске, 1 февраля, брат Массимо посетил общину братьев и приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. В этот день Генеральный министр поздравил братьев в Новосибирске с 40-летней годовщиной францисканского присутствия в России. Во время Святой Мессы он благословил икону святого Франциска Ассизского и фреску Джотто, а также подарил каждому прихожанину крест тау, освящённый в Ассизи, как знак мира и добра.

Вечером того же дня брат Массимо встретился онлайн с членами Францисканского ордена мирян за Уралом (OFS), что позволило укрепить духовное единство и сопричастность мирян, живущих францисканской духовностью в разных регионах и на больших расстояниях.

2 февраля, в праздник Сретения Господня и День посвящённой Богу жизни, Генеральный министр посетил проекты Caritas, ознакомился с социальными и благотворительными инициативами сестёр святой Елизаветы Венгерской, а также встретился с Правящим епископом Преображенской епархии Иосифом Вертом и вспомогательным епископом Штефаном Липке.

Вечером брат Массимо сослужил на торжественной Святой Мессе в 18:30, в которой приняли участие верные из разных приходов епархии, где Владыка Иосиф подарил генеральному Министру брату Массимо и его помощнику, генеральному дефинитору брату Конраду, памятные медали. После литургии ансамбль Soli Deo Gloria создал уютную атмосферу для всех прихожан и гостей, проведя небольшой благотворительный концерт.

3 февраля Генеральный министр посетит Францисканскую школу Рождества Христова, общину сестёр Матери Терезы и этим завершит пребывание в Новосибирске.

Далее Генеральный министр Ордена продолжит своё путешествие по России и в последующие дни направится в Москву и Санкт-Петербург, где запланированы его встречи с архиепископом-митрополитом Паоло Пецци, вспомогательным епископом Николаем Дубининым, а также с братьями и сёстрами во Христе.



Благодарим за информацию и предоставленные фотоматериалы о. Виталия Костюка, OFM