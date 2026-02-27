Скончалась старейшая сотрудница СКГ Елена Александровна Куклина

25 февраля 2026 года отошла в вечность Елена Александровна Куклина, одна из первых жительниц Новосибирского Академгородка, бывший литературный редактор и член редколлегии «Сибирской католической газеты». Печальную новость нам сообщила Маргарита Владимировна Калетина.

Елена Александровна Куклина родилась в 1928 году в Хабаровске, несмотря на все тяготы военного времени окончила школу и в 1946 году поступила учиться на филфак КазГУ (г. Алма-Ата).

Она стала одним из первых сотрудников нового Института истории, филологии и философии СО АН СССР. Под руководством академика Окладникова приняла активное участие в работе над пятитомником «История Сибири», получившем Госпремию.

Как вспоминала Елена Александровна, жилье научным сотрудникам в Академгородке приходилось отрабатывать на стройке. В частности, Елена Александровна приложила руку к строительству Дома Ученых.

Вскоре Институт филологии отделился, и Елена Александровна трудилась в нем до 1998 года в качестве литературоведа в секторе русской и советской литературы. Всего у неё около сотни опубликованных научных работ. После выхода на пенсию Е. А. Куклина продолжала участвовать в творческой жизни Городка.

В течение почти 20 лет она работала литературным редактором и корректором ежемесячного журнала «Сибирская католическая газета», будучи приглашенной в редколлегию ещё первым главным редактором издания о. Павлом Пецци. Подробностями она поделилась с читателями СКГ в своём свидетельстве, опубликованном к её 90-летию.

Редакция «Сибирской католической газеты» разделяет светлую память о новопреставленной Елене.



Вечный покой даруй ей, Господи, и свет вечный да светит ей. Да покоится в мире. Аминь.