Бедность и психическое здоровье: данные «Каритас»

Итальянский фонд «Каритас» представил доклад о влиянии бедности на психическое здоровье. В центре исследования — тревожная динамика последних лет: число депрессивных расстройств среди людей, обращающихся за помощью в «Каритас», за десятилетие выросло на 154 процента.

Доклад под названием «Бедность и психическое здоровье: взаимозависимость и нарушенные права» подготовлен совместно с Постоянной конференцией по вопросам психического здоровья в мире им. Франко Базальи.

По данным исследования, в 80 процентах случаев трудности с психическим здоровьем совпадают с материальными и социальными лишениями, усиливая взаимное влияние бедности и страданий. Рост психических расстройств особенно заметен у молодых 18–25 лет, среди которых встречаются тревожные состояния, панические атаки и депрессия, способные серьёзно осложнять жизнь. В рамках своей работы с уязвимыми группами итальянский фонд «Каритас» особенно сосредоточен на поддержке бездомных, женщин, переживших насилие, разведённых отцов с низким доходом, пожилых после потери поддержки семьи и родителей, сталкивающихся с экономическими трудностями.

Авторы доклада подчёркивают системный характер проблемы: недостаточное финансирование здравоохранения и сокращение местных служб усиливают территориальное неравенство в оказании помощи. Без поддержки психические расстройства усиливают бедность и экономическую нестабильность.

По мнению кардинала Маттео Дзуппи, президента Итальянской епископской конференции, решение проблемы требует целостного подхода: «Психическое расстройство нельзя понять и лечить, если его изолировать от материальных условий и межличностных связей, в которых оно формируется. Человек всегда связан с обществом и обретает себя, заново выстраивая отношения с ним». Эти слова подчёркивают важность интеграции социальной поддержки, медицинской помощи и восстановления социальных связей как ключевых элементов профилактики и лечения.

Доклад подчёркивает, что лечить только симптомы недостаточно: системный характер психических расстройств требует комплексного подхода и изменения условий жизни людей.



