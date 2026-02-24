«Великий пост создаёт шедевр нашей жизни». Слово Папы перед молитвой Angelus 22 февраля 2026 года, площадь Святого Петра

В первое воскресенье Великого поста Лев XIV обратился к верующим с традиционным наставлением перед молитвой Angelus на площади Св. Петра. Комментируя евангельский отрывок об искушениях Иисуса в пустыне, Папа подчеркнул, что пост – это не время унылого самоограничения, а «сияющий путь» исцеления и созидания.

Святейший Отец сравнил духовную жизнь с творческим процессом, в котором пост, молитва и милостыня являются инструментами, помогающими Богу очистить «уникальный шедевр» нашей жизни от пятен греха. Цель этого пути – позволить человеческой природе расцвести в полноте любви.

«Конечно, это трудный путь, на котором велик риск пасть духом или увлечься более легкими путями удовольствия, таких как богатство, слава и власть (ср. Мф 4,3–8). Но всё это – лишь жалкие суррогаты той радости, для которой мы созданы; в конечном итоге они неизбежно оставляют нас недовольными, встревоженными и опустошенными».

Особое внимание Епископ Рима уделил практическим советам для современных христиан. Он призвал верующих во время Четыредесятницы «предоставить место тишине»: выключить телевизоры и смартфоны, чтобы услышать голос Бога, уделить время общению в семье и поддержке коллег, посвятить время одиноким старикам и поделиться ресурсами с нуждающимися.

«Будем размышлять над Словом Божьим, приступать к Таинствам; будем внимать голосу Святого Духа, говорящего в сердце, и слушать друг друга».

Цитируя св. Августина, Папа напомнил, что только та молитва достигает Небес, которая, «удаляясь от зла и творя добро», подкрепляется смирением, постом и конкретными делами милосердия. В завершение он вверил паломников покровительству Девы Марии, призвав их не бояться трудностей этого «требовательного, но спасительного пути».



Источник: русская служба Vatican News