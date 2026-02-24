«Великий пост создаёт шедевр нашей жизни». Слово Папы перед молитвой Angelus 22 февраля 2026 года, площадь Святого Петра

«Великий пост создаёт шедевр нашей жизни». Слово Папы перед молитвой Angelus 22 февраля 2026 года, площадь Святого Петра

Февраль 24, 2026

В первое воскресенье Великого поста Лев XIV обратился к верующим с традиционным наставлением перед молитвой на площади Св. Петра. Комментируя евангельский отрывок об искушениях Иисуса в пустыне, Папа подчеркнул, что пост – это не время унылого самоограничения, а «сияющий путь» исцеления и созидания.

Святейший Отец сравнил духовную жизнь с творческим процессом, в котором пост, молитва и милостыня являются инструментами, помогающими Богу очистить «уникальный шедевр» нашей жизни от пятен греха. Цель этого пути – позволить человеческой природе расцвести в полноте любви.

«Конечно, это трудный путь, на котором велик риск пасть духом или увлечься более легкими путями удовольствия, таких как богатство, слава и власть (ср. Мф 4,3–8). Но всё это – лишь жалкие суррогаты той радости, для которой мы созданы; в конечном итоге они неизбежно оставляют нас недовольными, встревоженными и опустошенными».

Особое внимание Епископ Рима уделил практическим советам для современных христиан. Он призвал верующих во время Четыредесятницы «предоставить место тишине»: выключить телевизоры и смартфоны, чтобы услышать голос Бога, уделить время общению в семье и поддержке коллег, посвятить время одиноким старикам и поделиться ресурсами с нуждающимися.

«Будем размышлять над Словом Божьим, приступать к Таинствам; будем внимать голосу Святого Духа, говорящего в сердце, и слушать друг друга».

Цитируя св. Августина, Папа напомнил, что только та молитва достигает Небес, которая, «удаляясь от зла и творя добро», подкрепляется смирением, постом и конкретными делами милосердия. В завершение он вверил паломников покровительству Девы Марии, призвав их не бояться трудностей этого «требовательного, но спасительного пути».


Источник: русская служба Vatican News

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна