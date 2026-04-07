Встреча Святой Пасхи в приходе новосибирских францисканцев (+ ФОТО)

Встреча Святой Пасхи в приходе Новосибирска, окормляемом Орденом Братьев Меньших, имеет свою богатую многолетнюю традицию. Она поддерживается благодаря не только наличию очень дружной приходской общины, но и плодотворному совместному служению, которое осуществляют здесь сразу три монашеских конгрегации, представленные отцами-францисканцами, сёстрами св. Елизаветы и сёстрами св. Матери Терезы.

В Святую Ночь-2026 в храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии впервые за много лет было довольно много крещений — сразу пять человек приступили к Таинству! Также имело место присоединение к Католической Церкви. И, кроме того, состоялось Таинство венчания!

На утро – уже в самый день Светлого Христова Воскресения — пасхальное празднование продолжилось процессией со Святыми Дарами, лучистой Евхаристией, традиционным благословением и освящением снеди к праздничному столу.

Кстати, лайфхак от сестёр св. Елизаветы: «Если вы не знаете, где в Пасхальное утро найти Владыку Иосифа (ну вдруг вы его ищете 😁) — он всегда в нашем приходе. Традиционный визит и Св. Месса под его предстоятельством проходят неизменно в приходе францисканцев».

Воскресение Иисуса делает нашу жизнь непрерывно новой, простой и радостной; это возможно в той мере, в какой воскресший Христос дает нам ту же силу, которую Он даровал апостолам после Своего воскресения: это присутствие Святого Духа, которое позволяет жить как воскресший человек, постоянно обращенный к небесным реалиям. Будем искать Его и позволим Ему отыскать нас.

Христос воскрес! Воистину воскрес!

О встрече Христа Воскресшего в левобережном приходе Новосибирска рассказывают фото с. Дарьи Рассказовой (паблик Елизаветки) и Оксаны Кондратьевой (паблик Католики Новосибирска):