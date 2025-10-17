Суд Вашингтона вынес постановление о защите тайны исповеди

10 октября 2025 года в штате Вашингтон (США) суд принял важное решение, навсегда запретив государственным органам принуждать священнослужителей раскрывать сведения, полученные во время таинства исповеди. Данное постановление защищает право верующих открыто исповедоваться и получать прощение без страха перед вмешательством государства, пишет Global Orthodox со ссылкой на сайт Православной Церкви в Америке.

Ранее власти штата приняли закон, по которому священники должны были сообщать чиновникам определённую информацию, узнанную от кающихся в исповеди. Нарушение этого закона грозило штрафами и даже тюремным заключением. Такая норма противоречила основам православного канонического права, где тайна исповеди — нерушимый завет священника перед Богом и верующим.

Православная Церковь в Америке и другие православные юрисдикции обратились в суд, оспаривая закон, поскольку он ставил священников в невозможное положение: нарушить свою святую обязанность или подвергнуться уголовному преследованию. Суд согласился с этим доводом и издал постановление, запрещающее применять закон в части, касающейся тайны исповеди.

Архиепископ Вашингтонский Тихон (в миру Марк Рэймонд Моллард), Митрополит всей Америки и Канады и предстоятель Православной Церкви в Америке, отметил: «Священники несут священную обязанность хранить тайну исповеди без компромиссов. Решение суда подтверждает этот долг как в правовом плане, так и в духовном сознании Церкви. Мы благодарим Бога и всех, кто поддержал нас в этом важном деле».



(Фото: blagovest-info.ru / azbyka.ru)