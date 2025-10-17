США: монахиня Джин Долорес скончалась в возрасте 106 лет

Сестра Джин Долорес – католическая монахиня, много лет бывшая капелланом баскетбольной команды Чикагского университета Лойолы «Рамблерс», скончалась 9 октября в возрасте 106 лет, сообщает «Благовест-инфо».

На протяжении более 60 лет у сестры Джин были разные обязанности в Лойоле, но все это время «она была бесценным источником мудрости и доброты для многих поколений студентов, преподавателей и сотрудников», – заявил президент университета Марк Рид. «Мы чувствуем горе и утрату, но также испытываем радость, думая о ее наследии. Присутствие сестры Джин было благословением для всех нас, ее дух затронул тысячи жизней. Мы будем чтить память сестры Джин, делясь с другими любовью и состраданием, которые она дарила нам», – приводит CNA слова Рида.

Долорес Берта Шмидт родилась в Сан-Франциско 21 августа 1919 года в католической семье. Мысль о том, чтобы избрать монашеский путь, впервые пришла к ней в детстве – на это ее вдохновила монахиня-учительница из конгрегации Сестер милосердия Пресвятой Девы Марии. В 1937 году она присоединилась к этой конгрегации и взяла монашеское имя – сестра Джин Долорес. Преподавала в школах и университетах Калифорнии. В 1960-е участвовала в движении за гражданские права, с 1961-го жила и работала в Чикаго.

С 1991 года она работала в Чикагском университете Лойолы, где в 1994-м стала капелланом мужской баскетбольной команды. Перед каждой игрой сестра Джин молилась вместе со своими игроками. По ее словам, монахиня всегда молилась и за команду соперников, «но не так усердно». «Думаю, Бог смеется, когда кто-то молится о победе в баскетбольном матче. Он видит столько ужасных вещей, происходящих в мире, так что иногда ему не помешает немного посмеяться, – писала сестра Джин в своих мемуарах, вышедших в 2023 году. – Мне нравится думать, что я даю Ему повод улыбаться каждый раз, когда объявляю в микрофон: «Аминь и вперед, Рамблерс!»

В 2018 году сестра Джин прославилась на всю Америку, когда «Рамблерс» вышли в четвертьфинал национального чемпионата NCAA, разгромив команду университета Майами.

В 2022 году именем сестры Джин была названа площадь рядом с одним из кампусов университета Лойолы.



(На фото — с. Джин Долорес Шмидт на турнире NCAA в Далласе 15 марта 2018 года)