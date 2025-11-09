Скончался бывший настоятель челябинского прихода о. Вильгельм Палеш

Паблик прихода Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в г. Челябинске сообщил печальную весть:

«Дорогие братья и сестры, с грустью и одновременно надеждой на Жизнь Вечную сообщаем, что отошёл к Господу первый настоятель нашего прихода монс. Вильгельм Палеш. Отец Вильгельм скончался сегодня днём на 94-м году жизни и 68-м году священства.

С молитвой и благодарностью за жизнь и священническое призвание отца Вильгельма приглашаем в воскресенье на молитву о его душе в храм Божий, который так любил отец Вильгельм.

На Св. Мессе 9 ноября будет предстоятельствовать епископ Штефан Липке.

Помолимся о душе новопреставленного!»