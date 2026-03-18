Скончался Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II

17 марта 2026 года, на 94-м году жизни отошел ко Господу Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Его правление в качестве Предстоятеля Грузинской Православной Церкви оказалось самым продолжительным в истории страны — 48 лет. Правительство Грузии объявило в стране траур.

Патриарх Илия (в миру — Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 г. во Владикавказе.

Его родители были родом из Казбегского района: отец, Георгий Симонович Шиолашвили — из села Сно, мать, Наталья Иосифовна Кобаидзе — из села Сиони. В 1927 г. они приобрели дом во Владикавказе, где позже родился будущий Патриарх. Новорожденный был крещен в день праздника Рождества Христова в грузинском храме. Младенца назвали Ираклием в честь грузинского царя Ираклия II.

В 1952 г. Ираклий Шиолашвили окончил 22-ю среднюю школу г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) и поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1956 г., а затем продолжил обучение в Московской духовной академии.

16 апреля 1957 г. в храме святого Александра Невского в Тбилиси студент II курса духовной академии Ираклий Шиолашвили по благословению Католикоса-Патриарха Мелхиседека III был пострижен в монашество с именем Илия в честь пророка Божия Илии. Постриг совершил старец-епископ Зиновий (Мажуга), тогда же предсказавший монаху Илии Патриаршее служение. Два дня спустя Католикос-Патриарх Мелхиседек рукоположил его во иеродиакона в кафедральном Сионском Успенском соборе в Тбилиси.

10 мая 1959 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий I рукоположил иеродиакона Илию во иеромонаха.

В 1960 г. будущий Католикос-Патриарх окончил Московскую духовную академию. За сочинение на тему «История афонского Иверского монастыря» ему была присуждена степень кандидата богословия. После окончания академии он вернулся на родину и был назначен клириком кафедрального собора в Батуми. В 1961 г. был возведен в сан игумена, а затем в сан архимандрита.

26 августа 1963 г. архимандрит Илия был хиротонисан во епископа Шемокмедского, викария Католикоса-Патриарха Ефрема II.

С 1963 по 1972 г. епископ Илия нес послушание ректора Мцхетской духовной семинарии, которая в то время была единственной духовной школой в Грузии. В 1967 г. был переведен на Абхазскую кафедру, а в 1969 г. возведен в сан митрополита.

23 декабря 1977 г. был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии. Интронизация состоялась 25 декабря 1977 года.

Возрождение христианства в Грузии

С именем Илии II связано масштабное возрождение в Грузии христианства, переживавшего в советские годы не лучшие времена. К моменту интронизации Илии в Грузии функционировало 48 церквей, было около 40 священнослужителей. За первые 25 лет правления патриарха число храмов увеличилось до тысячи, а сейчас их порядка 2 000. Число священнослужителей в Грузии составляет около 3 тыс. Также в конце 1970-х годов насчитывалось всего 15 епархий Грузинской Православной Церкви. Сегодня в Грузии и за ее пределами 46 епархий.

Илия II не только основал Тбилисскую духовную академию и семинарию, но и возродил Гелатскую духовную академию, а также открыл учебные заведения в различных уголках страны.

В ноябре 2004 года в Тбилиси был открыт крупнейший в Грузии храм — кафедральный собор Святой Троицы — Самеба.



Роль отца нации

В тяжелые для страны времена, во время гражданских противостояний, Илия II был тем, кто обращался к гражданам, предупреждая их об опасности, призывая к миру и спокойствию, утешая. Перед подавлением митинга в Тбилиси советскими войсками 9 апреля 1989 года, повлекшим жертвы, Патриарх призвал собравшихся у парламента граждан переместиться в церковь Кашвети. Перед началом гражданской войны в Грузии в 1991 году Илия II издал приказ, в котором объявлял врагами страны тех грузин, которые будут убивать соотечественников. Так Патриарх пытался предотвратить братоубийственную войну.

В 2002 году в результате переговоров Илии II и президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе между Грузинской Православной Церковью и государством было оформлено конституционное соглашение, конкордат, которое стало новой вехой в отношении церкви и власти. Договор запрещает ГПЦ вмешиваться в дела государства, а власть в свою очередь не имеет права вмешиваться во внутренние дела Церкви.

В августе 2008 года Илия II принял решение отправиться в зону боевых действий во время конфликта в Южной Осетии.

Патриарх Грузии ежегодно обращался к гражданам с рождественской эпистолой, в которой призывал следовать христианским принципам. Также он был крестным отцом десятков тысяч грузин — в 2008 году зародилась традиция, когда Патриарх ежегодно массово крестил третьих и последующих детей, родители которых венчались в церкви.



Поздние годы

Илия II все меньше появлялся на публике после пандемии коронавируса. Крупные богослужения во время христианских праздников проводил его местоблюститель — митрополит Шио (Муджири). Указ о назначения патриаршего местоблюстителя Илия II подписал в ноябре 2017 года.



Источники: Patriarchia.ru, ТАСС

