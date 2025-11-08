Скончался кардинал Доминик Дука, бывший архиепископ Пражский

Кардинал Доминик Дука, почетный архиепископ чешской столицы, скончался 4 ноября в Праге в возрасте 82 лет. В годы правления коммунистов будущий иерарх подвергался преследованиям – вплоть до тюремного заключения, напоминает «Благовест-инфо». Пражскую кафедру он возглавлял в течение 12 лет, с 2010 по 2022 год.

Доминик (в миру Ярослав) Дука родился 26 апреля 1943 года в Градце-Кралове, расположенном в Чехии, называвшейся в то время протекторатом Богемии и Моравии, который фактически входил в состав гитлеровского рейха. Его отец был военным. Призванный в германскую армию, он дезертировал и смог присоединиться к британским войскам.

Детство и юность будущего прелата были трудными: в 1948 году, после прихода к власти коммунистов, его отец был обвинен в связях с Западом и посажен в тюрьму; Ярослав и его сестра Эва остались на попечении матери; вскоре из выселили из родного дома. Окончить университет Ярослав не смог как сын репрессированного. Отслужив в армии, молодой человек пошел работать на завод.

При этом Ярослав чувствовал призвание служить Церкви. В 1965 году, после нескольких неудачных попыток, он поступил на теологический факультет в Литомержицах, который oкончил в 1970 году. В том же году он был рукоположен во священника. В годы учебы он тайно вступил в орден доминиканцев, который был официально запрещен в социалистической Чехословакии, взяв имя основателя ордена – св. Доминика Гусмана.

В первой половине 1970-х Дука служил на приходах Западной Чехии. В 1975 году власти запретили ему совершать служение, и в течение 15 лет он был вынужден снова заниматься светской работой – на этот раз в качестве промышленного дизайнера на автозаводе «Шкода» в Пльзене.

В эти годы он принес вечные обеты и, вместе с собратьями по ордену, основал подпольный центр, где получали образование монахи и печатался религиозный самиздат. В 1976 году Дуке удалось создать сеть религиозного образования – в этом ему помог тогдашний архиепископ Варшавский кардинал Стефан Вышиньский. В Польше положение Католической Церкви было тогда несколько более свободным, чем в Чехословакии.

В 1981 году о. Доминик Дука был арестован и приговорен к 15 месяцам заключения. По его собственным воспоминаниям, это был очень плодотворный период, потому что в это время он познакомился с рядом лидеров оппозиции – в частности, с Вацлавом Гавелом, которому было суждено в 1989-92 гг. быть последним президентом Чехословакии, а в 1993-2003 – первым президентом Чехии. Хотя Гавел не был практикующим католиком, он стал другом Дуки.

В 1986-98 гг. Дука возглавлял провинцию Доминиканского ордена в Чехословакии. В 1989 году, после Бархатной революции, орден вышел из подполья. О. Доминик активно погрузился в интеллектуальную жизни страны, сотрудничал в ряде вузов и журналов, участвовал в переводе на чешский язык Иерусалимской Библии.

В 1998 году Папа Иоанн Павел II назначил Дуку епископом его родного Градца-Кралове. В 2004-2008 гг. он также исполнял обязанности апостольского администратора Литомержицкой епархии.

В 2010 году Бенедикт XVI назначил его архиепископом Пражским, в том же году он был избран главой Чешской епископской конференции. В 2012 году архиепископ Дука был возведен в кардинальское достоинство.

Кардинал Дука придерживался консервативных взглядов. Будучи в очень хороших отношениях с Бенедиктом XVI, он не поддержал попыток Папы Франциска допустить к причастию католиков, которые развелись и вступили в повторный брак. Осенью 2023 года он высказал свое мнение по этому поводу в переписке с префектом конгрегации вероучения кардиналом Фернандесом. Чешский иерарх также активно выступал в защиту религиозной свободы в мире, открыто критикуя такие страны, как Турция и Китай.

В 2022 году кардинал Дука заразился ковидом-19, из-за чего не смог принять участие в визите делегации чешских епископов в Ватикан. В мае того же года Папа Франциск принял его отставку с поста архиепископа Пражского. 79-летний прелат ушел на покой через четыре года после достижения канонического возраста – это было, в частности, обусловлено тем, что власти Чехии просили оставить его во главе столичного архидиоцеза.

Достигнув 80-летия в 2023 году, Дука уже не мог принять участия в конклаве 2025 года, на котором был избран Лев XIV.

Со смертью чешского кардинала в Священной коллегии остается 245 членов, 127 из которых обладают правом голоса на конклаве.