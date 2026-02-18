Сенат Франции отклонил законопроект о легализации эвтаназии

Сенат (верхняя палата парламента) Франции отклонил законопроект о легализации «врачебной помощи при уходе из жизни» – то есть эвтаназии, что стало серьезной неудачей для сторонников узаконивания этой процедуры, среди которых президент Франции Эмманюэль Макрон, передает «Православие.Ru» со ссылкой на сайт Christiandaily.com.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) одобрило этот законопроект в мае 2025 года, но 21-22 января 2026 года сенаторы большинством голосов заблокировали данную инициативу (особенно статью 4, где говорится об эвтаназии и ассистированном самоубийстве): 144 сенатора проголосовали «против» и лишь 123 – «за».

В Сенате подчеркнули, что вместо легализации эвтаназии необходимо развитие паллиативной помощи в стране. Они остановили свой выбор на статье 2 предложенного законопроекта, в которой говорится, что каждый человек имеет право на “максимально возможное облегчение боли”, но «без добровольного ухода из жизни».

Теперь законопроект возвращен в нижнюю палату для повторного рассмотрения.

13 мая 2025 года президент Э. Макрон опубликовал в соцсети X сообщение о своей поддержке эвтаназии:

“Когда страдания не поддаются никакому лечению, когда больше нет никакой надежды, я считаю, что мы должны быть в состоянии помочь людям достойно умереть. Я за человечность и братство!”

Как сообщается, для блокировки законопроекта в Сенате сформировался маловероятный союз между Консервативной и левоцентристской Социалистической партиями, которые выступили против этой меры, ссылаясь на этические соображения.

Сенат также забраковал спорную статью в законопроекте, угрожающую тюрьмой учреждениям и медицинским работникам, например, в католических домах престарелых, если они откажутся проводить эвтаназию в своих помещениях.

Между тем, доктор права, известный французский юрист и генеральный директор Европейского центра права и справедливости (ECLJ; христианская правозащитная организация, г. Страсбург) Грегор Пуппинк выразил восторг и одновременно потрясение от этой новости. Он сказал, что неприятие Сенатом эвтаназии и ассистированного самоубийства стало “неожиданностью для всех”.

“Таким образом, большинство сенаторов отклонили текст, который предусматривал добровольную смерть в последние дни жизни в качестве дополнения к паллиативной помощи и седативу”, — сказал Г. Пуппинк.

“Для некоторых, скорее левых, этот текст не зашел достаточно далеко в признании права на смерть, в то время как для других он был неприемлем, потому что он «переступил черту», нарушив запрет на убийство”, — продолжил юрист.

Пуппинк сослался на стратегию сторонников эвтаназии под названием «нога в двери», согласно которой, как только делается уступка в плане разрешения данной формы ухода из жизни, это приводит к дальнейшим уступкам —подготавливает почву для принятия более либеральных законов в дальнейшем.

“Стратегия «нога в двери», отвергнутая нашим Сенатом, действительно стала реальностью. Она применялась на протяжении десятилетий лоббистами эвтаназии из Ассоциаций за право на достойное умирание (ADMD), и это всё подтвердилось на примере стран, узаконивших эвтаназию. Все они расширили доступ к «добровольной» смерти, распространив его на людей, страдающих психическими расстройствами, и несовершеннолетних”, — убежден он.

По словам Пуппинка, в результате некоторые из этих стран сократили выделение своих средств на паллиативную помощь. Он напомнил, что 5% смертей в Канаде происходят в результате «смертельных инъекций» (здесь он сравнил эвтаназию со смертной казнью), добавив, что “эта доля растет с каждым годом”.

“Не найдя компромисс между жизнью и смертью, Сенат предпочел поддержать развитие паллиативной помощи — чего во Франции катастрофически не хватает”, — подчеркнул Пуппинк.

По его словам, в настоящее время в стране лишь 50% нуждающихся в паллиативной медицинской помощи получают соответствующий уход, и число таких людей будет только увеличиваться по мере старения населения.

“Текст этого законопроекта был ужасен. Он разрешал эвтаназию и ассистированное самоубийство по решению одного врача в течение трех дней после устной просьбы пациента, причем без уведомления его родственников и их возможности подать в суд”, — выразил свое возмущение Пуппинк.