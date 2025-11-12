Сборник религиозных песнопений в переплете из тюленьей шкуры оказался старейшей книгой Норвегии

Восемь пергаментных страниц, переплетённых в меховую тюленью кожу, недавно переданные в дар Национальной библиотеке Норвегии, могут быть старейшей книгой в стране, сообщает «Седмица» со ссылкой на The History Blog.

Десятилетиями книга хранилась на ферме Хагенес в Бергене, передаваясь из поколения в поколение, пока семья не решила передать её Национальной библиотеке в начале этого года.

Согласно семейному преданию, рукопись была создана в монастыре в Западной Норвегии.

Реставраторы библиотеки проверили книгу на предмет её сохранности и быстро обнаружили её уникальность. Это сборник религиозных песнопений, датируемый как минимум XIII веком, а возможно, и более ранним временем.

Норвегия была полностью христианизирована к 1200 году, став страной с многочисленными соборами, приходскими церквями и монастырями. Они поддерживали тесные связи с христианскими общинами по всей Европе.

Раньше страниц в книге было больше, но до наших дней сохранилось только восемь. Страницы изготовлены из телячьей кожи, которая часто использовалась для изготовления пергамента, но переплёт из тюленьей кожи встречается гораздо реже. Ещё реже на коже сохраняется мех.

Образцы переплёта и пергамента были взяты на анализ белков и ДНК, чтобы подтвердить их животное происхождение.

«С помощью ДНК мы можем определить возраст материалов, какой вид печати использовался для обложки и где обитало животное, ставшее пергаментом», — говорит реставратор Кьяра Паландри.

Некоторые тюлени заплывают далеко, другие остаются на одном месте. Если обложка сделана из кожи тюленя определённого вида, то ее происхождение становится более ясным.

Реставраторы библиотеки обратились за помощью к экспертам из других стран. Французский эксперт по переплётам указал на тюленью кожу как на доказательство того, что книга была изготовлена ​​в одной из скандинавских стран, если не в самой Норвегии.

Латинский шрифт также указывает на местное происхождение книги. Латинский шрифт в данном случае отличается простотой. Это не изящный почерк человека, делавшего книги для элиты, а скорее для практического использования.

Песнопения в книге представляют собой последовательности, песни, исполнявшиеся в честь определённого святого или праздника/дня церковного календаря. Их исполнял кантор или священник во время Мессы.

Норвегия приняла Реформацию и к 1537 году стала протестантской страной. Старые латинские книги больше не считались ценными, а с появлением печатного станка многие древние рукописи были уничтожены, чтобы использовать их пергаменты в качестве высококачественных переплетов для печатных томов.

«Многие из наших древнейших культурных ценностей не были сохранены», — рассказывает руководитель отдела визуальных медиа и сохранения Национальной библиотеки Артур Теннё. – Это делает небольшую книгу, поступившую в Национальную библиотеку, еще более ценной.

«У нас так мало сочинений этого периода, и наши исследования часто опираются на фрагменты рукописей. Когда мы услышали, что нам пришло несколько рукописных страниц, всё ещё в оригинальном переплёте, это было невероятно. Это значительно расширит нашу базу знаний», — отмечает профессор средневековой латыни Бергенского университета Аслауг Оммундсен.

«Коллекционеры книг раннего Нового времени обычно интересовались роскошными изданиями с позолотой, прекрасными иллюстрациями или редкими текстами. Эта книга производит невероятно аутентичное впечатление. Именно такую ​​вещь священник или кантор носил с собой в церковь», — говорит Оммундсен. — «Такая простая практическая книга не всегда привлекла бы внимание коллекционера. Именно поэтому их не так много, даже в остальной Европе».