Самый старый в мире христианский орган снова заиграл спустя 800 лет (+ ФОТО)

Самый старый христианский орган в мире «ожил» после 800 лет тишины. Инструмент содержит 11 оригинальных труб XI века. Орган установлен в монастыре Святого Спасителя Старого города Иерусалима. Музыкант Дэвид Каталунья исполнил на нем литургический распев «Benedicamus Domino Flos Filius». В дальнейшем орган будет храниться в музее Terra Sancta, передает телеканал «Мир» со ссылкой на ABC News.

Исследователи полагают, что крестоносцы привезли орган в Вифлеем (место рождения Иисуса Христа) в XI веке. Через сто лет его спрятали, чтобы защитить от вторжения мусульманских армий.

В 1906 году, когда строители, возводившие францисканский приют для паломников в Вифлееме, обнаружили трубы органа, зарытыми на территории древнего кладбища. Археологи извлекли 222 бронзовые трубы, колокола и другие артефакты.

В 2019 году команда исследователей под руководством Каталуньи приступила к воссозданию органа. Оказалось, что некоторые трубы еще функционируют после 700 лет, проведенных в земле.

Органный мастер Винольд ван дер Путтен поместил оригинальные трубы рядом с копиями, изготовленными в соответствии с историческими технологиями. На оригиналах до сих пор сохранились направляющие линии, оставленные османскими мастерами, и обозначения нот. В дальнейшем эксперты рассчитывают создать несколько копий органа, чтобы разместить их в церквях Европы и мира.



Фото — Associated Press (AP):