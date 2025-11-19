Самая масштабная трагедия в мире

Итальянская епископская конференция выделила 800 тысяч евро из фонда «Восемь тысячных», состоящего из пожертвований граждан, для двух чрезвычайных ситуаций. Половина суммы предназначена для помощи населению Судана и Южного Судана, в первую очередь в штате Верхний Нил, вторая половина – для жителей карибских стран, пострадавших от урагана «Мелисса» (на Кубе, Гаити, Багамских островах и Ямайке).

Уже более 30 месяцев в Судане разворачивается один из самых жестоких вооруженных конфликтов в современной истории — на фоне оглушительного молчания международного сообщества и СМИ. Война между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования вспыхнула в апреле 2023 года, и с тех пор ее жертвами стали сотни тысяч мирных жителей, погибших от оружия, от болезней и изоляции. Огромное число суданцев – около 15 миллионов — были вынуждены оставить свои дома. Из них 4 миллиона бежали в соседние страны, которые также находятся на грани выживания: Южный Судан и Чад. Исход из Судана продолжается и в эти часы.

В Судане – самая крупномасштабная гуманитарная трагедия в мире, которая во много раз превышает все другие гуманитарные трагедии, упоминаемые в СМИ во много раз чаще. Самое страшное сейчас происходит в Эль-Фашире, в Северном Дарфуре. Чудовищные кадры, полученные также благодаря Спутниковой лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, свидетельствуют о массовых убийствах, насилии и беспрецедентных издевательствах. Многие из этих кадров сняты самими боевиками, которые, завладев столицей штата, выложили их в интернет в подтверждение собственной силы и достигнутого уровня обесчеловечивания. Осада Эль-Фашира продолжалась 18 месяцев, и теперь Судан практически разделен надвое, вся западная часть находится в руках у боевиков. В течение всего нескольких часов они убили по меньшей мере две тысячи жителей Эль-Фашира, не считая нападения на саудитскую больницу, где от их рук погибли еще 460 человек – пациенты и медперсонал.

В этой, казалось бы, беспросветной ситуации действует Emergency Response Rooms, всецело самоуправляемая и самофинансируемая. В Эль-Фашире действуют 35 таких групп, к которым примкнули врачи, инженеры, учителя, студенты. Волонтёры занимаются всесторонней помощью людям: развозят еду, оказывают психологическую поддержку жертвам насилия, ремонтируют инфраструктуры и закупают лекарства, обустраивают передвижные классы для детей: миллионы детей школьного возраста не посещают школу уже два с половиной года. Волонтеры Err помогают людям, рискуя собственной жизнью. Ежедневно они сталкиваются с проблемами безопасности, но продолжают трудиться, чтобы быть проблеском надежды посреди отчаяния.



Источник: русская служба Vatican News