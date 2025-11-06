Саграда Фамилия теперь является самой высокой церковью в мире

Собор Саграда Фамилия (Святого Семейства) в Барселоне стал самой высокой церковью в мире после того, как часть его центральной башни была поднята на предназначенное ей место, сообщает «Седмица» со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

В заявлении местной католической епархии говорится, что шедевр архитектора Антонио Гауди теперь возвышается над городом на высоту 162,91 метра. Это лишь немного выше, чем высота шпиля немецкого Ульмского собора, высота которого составляет 161,53 метра.

Ульмский собор, готическая лютеранская церковь, построенная между 1543 и 1890 годами, ранее носила титул самой высокой церкви в мире. Теперь это определение переходит к Саграда Фамилия, которая сейчас более чем на метр выше церкви на юге Германии.

Однако Саграда Фамилия продолжает расти. Центральная «Башня Иисуса Христа», возвышающаяся над церковью, в дальнейшем достигнет 172 метров после завершения строительства в ближайшие месяцы.

Первый камень в основание собора Святого Семейства был заложен в 1882 году, но Гауди не рассчитывал, что он будет завершён при его жизни. К моменту его смерти была завершена лишь одна из многочисленных башен.

За последние десятилетия работы ускорились, поскольку базилика превратилась в крупную международную туристическую достопримечательность. Деньги, полученные от платы за вход в храм, идут на финансирование текущего строительства. В прошлом году его посетили 4,9 млн человек, 15% из них – туристы из США.

Работа над фасадами церкви и её внутренним убранством будет продолжаться еще несколько лет. Ожидается, что они будут полностью завершены примерно через десять лет, заявили представители Католической Церкви.

В следующем году исполнится 100 лет со дня смерти Гауди. Церковь проведёт ряд мероприятий, посвящённых его наследию, в том числе и другим построенным им зданиям в Барселоне и других городах Испании.