Проповедь Апостольского Нунция в РФ Архиепископа Джованни Д’Аниелло в 28-ю годовщину освящения Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске

Дорогой монсеньор Верт,

Дорогой монсеньор Липке,

Дорогие священники и монашествующие,

Дорогие братья и сестры во Христе,

Прежде всего, хочу искренне поблагодарить за приглашение возглавить эту Евхаристию и выразить мою радость и монсеньора Ходжича, от того, что вновь мы находимся здесь с вами, у алтаря, который объединяет нас в вере. Всем вам я передаю сердечные поздравления от Папы Льва XIV, который, будучи осведомлён об этом событии, духовно соединяется с нами в молитве.

Сегодня мы собрались здесь с радостью и благодарностью, чтобы отпраздновать годовщину освящения этого прекрасного храма – святого места, которое объединяет нас в молитве и в общине. Это особенный момент для размышления о глубоком значении этого здания, которое является не просто камнем и кирпичом, но живым сердцем нашей веры и нашей церковной общины.

Сегодняшнее Евангелие от Иоанна (2, 13-22) повествует о значительном событии: войдя в храм Иерусалимский и увидев, как он превратился в рынок, Господь наш Иисус Христос разгневался и изгнал торговцев, сказав: «Не делайте из дома Отца Моего дом торговли».

Этот поступок Христа — не просто вспышка гнева, но пророческий жест, возвещающий о глубокой перемене. Истинным храмом становится Сам Христос Воскресший, Его Церковь, сердце каждого верующего, исполненное Святого Духа. Этот евангельский эпизод призывает нас сохранять чистоту и богопосвященность в собственном сердце и в месте нашего культа.

Храм, подобный тому, в котором мы находимся сейчас и юбилей которого мы ныне празднуем, есть знак присутствия Божия среди нас. Это место, где мы можем встретиться с Господом, услышать Его Слово и приобщиться к Таинствам. Освящение этого храма сделало его святым местом, прибежищем мира и надежды, местом, где наши сердца находят пищу, отдых и обновление.

Через сегодняшнее Евангелие Господь напоминает нам, что истинный храм — не только здание из камня, но это прежде всего наше сердце, открытое Богу. Однако и храм как физическое место помогает нам помнить и жить этой истиной. Он является зримым знамением любви Божией к нам и зовом жить в согласии с Его учением.

И потому сегодня, в день этой годовщины, мы благодарим Господа за дар этого дома молитвы и дома общины. Просим у Бога, чтобы Он продолжал благословлять этот храм, чтобы он всегда оставался местом гостеприимства, милосердия и живого свидетельства Евангелия.

За все эти годы этот храм свидетельствовал о вере нашей общины посредством многочисленных и разных Таинств, совершённых здесь; он подтвердил, посредством множества благотворительных инициатив, свою миссию служения нуждающимся; он стал, благодаря вашему участию, живым воплощением заповеди любви через принятие каждого, через уважение к другим и через стремление жить в мире.

Сегодня, своим присутствием в этом храме, в столь значимый момент его истории, вы выражаете желание обновить, под водительством ваших пастырей, ваше стремление быть подлинными и достойными свидетелями любви Божией к человеку. И вы сможете исполнить это призвание, если будете пребывать в единении с Господом через молитву и постоянное и регулярное причащение Его Тела и Крови.

Вспомним слова Христа: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2, 19). Он говорил о храме тела Своего, но также напоминал нам, что и мы — храм Духа Святого. Наша жизнь, наши поступки, наша вера делают эту церковь живой и значимой.

Поэтому будем с радостью и ответственностью принимать дар этого дома Божия, чтобы он всегда оставался маяком надежды и любви для каждого, кто в него входит.

Сегодня просим Господа Иисуса изгнать из нашего сердца всё то, что оскверняет священное пространство нашей души, чтобы наша жизнь стала живым храмом, в котором Его присутствие будет узнано, любимо и почитаемо. Просим Его помочь нам понять, что истинное поклонение совершается не только в определённом месте, но в истине и верности нашей повседневной жизни, в умении и готовности делиться с ближними Его любовью.

Да благословит Господь этот храм, его Епископов, священников, монашествующих и всех вас, возлюбленные братья и сёстры во Христе, чтобы каждый из нас, как и Христос в храме, мог найти в этом доме место встречи с Господом и братскую общину.



+ Джованни Д’Аниелло

Апостольский Нунций в Российской Федерации

Новосибирск, 10 августа 2025 года,

Торжественная Месса в Кафедральном соборе Преображения Господня

(Фото Алины Николаевой / СКГ)