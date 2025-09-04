Проблема роста: как Франция справляется с увеличением числа неофитов

Епархии Парижского региона готовятся к проведению провинциальной церковной ассамблеи, посвященной быстрому росту числа обращений в католичество во Франции за последние годы, пишет Vatican News.

«Нет ни одного прихода без неофитов или людей, готовящихся к крещению. Никто не может сказать: нас это не касается», — подчёркивает отец Максимилиан де Ла Мартиньер, настоятель прихода Версаля, назначенный секретарём этой встречи. В интервью еженедельнику «Famille Chrétienne» он отмечает, что, несмотря на отсутствие окончательных деталей организации, энтузиазм уже чувствуется, поскольку тема встречи явно позитивная.

Во французской традиции провинциальное собрание именуется «синодом», что придает ему особую значимость в глазах верующих.

Церковному собранию необходимо разработать стратегии для эффективного приёма новообращенных, их надлежащей подготовки к таинствам, интеграции в приход и сопровождения в первые годы христианской жизни. В Парижском регионе на прошлую Пасху крестились 2652 взрослых, а во Франции в целом – более 10 000 взрослых и 7400 детей и подростков.

Участниками встречи станут не только священнослужители, но и миряне, работающие с катехуменами, а также новокрещеные и представители католических школ, поскольку многие молодые люди обретают веру именно через католическое образование.

Церковное собрание откроется 31 мая 2026 года в соборе Парижской Богоматери в Париже, пройдёт в три сессии и завершится в ноябре 2027 года. Ему будут предшествовать консультации во всех приходах восьми епархий региона. В собрании примут участие до 500 делегатов. Организаторы ожидают одобрения его результатов Святейшим Престолом.



(На фото — новый баптистерий собора Парижской Богоматери, спроектированный французским художником и дизайнером Гийомом Барде)