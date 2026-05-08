Свидетели Евангелия через единство: о понтификате Папы Льва XIV

Лейтмотив учительства Папы Льва XIV о миссии и слова Иисуса: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».

Мир и единство Церкви стали двумя повторяющимися и ключевыми темами первого года служения Папы Льва XIV, который не перестаёт просить молиться об этих намерениях. Если вопрос мира стал насущным ввиду множащихся бессмысленных конфликтов и прогрессирующей эрозии международного права, то единство Церкви — это красная нить всего учительства Епископа Рима, родившегося в Чикаго и ставшего миссионером в Перу.

Особенно значимо то, как Лев XIV вновь и вновь возвращается к своим призывам к единству верующих во Христа. Это не имеет ничего общего с желанием «нормальности» или спокойствия, которое приглушает различия и, возможно, сглаживает противоречия. Папа ясно объяснил это в своей речи перед кардиналами на чрезвычайной консистории 7 января 2026 года. Представляя соборную перспективу, принятую его предшественниками, он говорил о «притяжении», цитируя слова Бенедикта XVI:

«Церковь не занимается прозелитизмом. Она развивается, скорее, через “притяжение”: подобно тому как Христос “привлекает всех к Себе” силой Своей любви, кульминацией которой стала жертва на Кресте, так и Церковь исполняет свою миссию в той мере, в какой она, будучи соединённой со Христом, совершает каждое своё дело в духовном и конкретном соответствии с милосердной любовью своего Господа».

Папа Лев, напомнив, что его предшественник «полностью разделял этот подход и неоднократно повторял его в различных контекстах», добавил: «Сегодня я с радостью принимаю его и делюсь им с вами. Обратим пристальное внимание на то, что Папа Бенедикт называл “силой”, управляющей этим движением притяжения: эта сила – Charis, это Agape, это Любовь Бога, воплотившаяся в Иисусе Христе».

В той речи Лев XIV говорил: «Любовь Христова объемлет нас, охватывает, держит в своих объятиях. Вот сила, влекущая всех ко Христу… Единство притягивает, разделение рассеивает. Мне кажется, это подтверждает и физика — и в микро-, и в макрокосме. Итак, чтобы быть подлинно миссионерской Церковью, то есть способной свидетельствовать о притягательной силе любви Христовой, мы должны прежде всего исполнять единственную заповедь, которую Он дал нам, омыв ноги ученикам: “Как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга”». Слова Иисуса указывают здесь на самое сердце миссии: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».

Единство Церкви проявляется, стало быть, в способности — по благодати — жить новыми отношениями с братьями и сёстрами. В способности любить и прощать друг друга, позволяя воссиять той общности, которая в подлинно прожитом христианском опыте берёт верх над любыми различиями и разделениями. В способности преодолевать напряжения и конфликты, признавая себя призванными, нуждающимися в милосердии прощёнными грешниками, «негодными слугами», в равной мере охваченными безмерной любовью, которой мы не заслужили. В способности жить соборно, потому что соборность есть не что иное, как конкретный способ пребывать в общении внутри Церкви.

Именно таким образом христианская община притягивает. Она притягивает, когда не замкнута на себе, когда не воображает, будто сама по себе излучает свет, когда не подражает маркетинговым стратегиям рекламных агентств, когда не разжигает идеологической поляризации. Христианская община притягивает и, значит, несёт в себе миссию тогда, когда в своём единстве она отражает свет Другого, умея предложить всем те объятия милосердия, которые она сама прежде всего испытала и продолжает испытывать день за днём во встрече со Христом.

Единство Церкви – это не конформизм и не тихое сидение в стороне, но плод любви, которая нас обнимает и стремится излиться повсюду: ставя бытие вместе выше личных амбиций, общение – выше разделения, кротость – выше грубости, слова мира – выше языка ненависти, которым, увы, полон цифровой мир. Единство Церкви касается не только христиан и даже не только верующих. Об этом говорил Папа Лев XIV на Святой Мессе по случаю начала своего Петрова служения, выражая «великое желание» видеть «единую Церковь, знак единства и общения, которая стала бы закваской для примирённого мира», и призывая мир обратить взор ко Христу, приблизиться к Нему, услышать «Его призыв к любви, чтобы стать Его единой семьёй: в едином Христе мы – одно. Этот путь нам предстоит пройти друг с другом, с сестринскими Церквами, с теми, кто идёт иными религиозными путями, с теми, кто хранит в себе беспокойство богоискательства, со всеми людьми доброй воли, чтобы созидать новый мир, в котором воцарится мир».

В драматический час человеческой истории, в мире, раздираемом войнами, единство Церкви – это пророчество мира для всех.



Андреа Торниелли

Источник: русская служба Vatican News