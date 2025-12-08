Престольный праздник во францисканском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Новосибирске

7 декабря, во второе воскресенье Адвента, приходская община Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии при Крестовоздвиженской обители францисканцев торжественно отметила престольный праздник своего храма.

По традиции этого новосибирского левобережного прихода литургическое празднование было перенесено с календарного дня 8 декабря (понедельника) на ближайшее воскресенье накануне, чтобы позволить постоянным прихожанам, а также верным из других городских приходов разделить радость торжества.

Святую Мессу возглавил вспомогательный епископ Преображенской епархии монс. Штефан Липке SJ. Преосвященному Владыке сослужили хозяева прихода – о. Виталий Костюк OFM (настоятель) и о. Коррадо Трабукки OFM (викарий, одновременно являющийся настоятелем местной монастырской общины францисканцев).

В своей проповеди Его Преосвященство напомнил историю праздника Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Он обратил внимание слушателей на то, что признания догмата о зачатии Марией Иисуса без первородного греха столетиями добивались короли Испании. В 1769 году, после смерти Папы Климента XIII, испанский король настаивал, чтобы следующий Папа сделал две вещи: во-первых, провозгласил догмат о непорочном зачатии, а во-вторых, запретил орден иезуитов. Второе состоялось быстро, а первое – только через 80 лет. Также Владыка напомнил, что первым крупным богословом, настаивавшим на данном догмате, был блаженный Иоанн Дунс Скот, францисканец. Таким образом, желание объявить зачатие Марии непорочным объединило и королей Испании, и францисканцев на довольно продолжительный период. А провозглашён был этот догмат в 1854 году, когда уже вообще нельзя было говорить о серьезном влиянии испанских монархов на Церковь. И тут сыграло роль событие глубоко духовное, уже не связанное лишь с одними францисканцами, но со всем народом Божьим. И нашло такое мощное подтверждение спустя четыре года во время явления Богородицы святой Бернадетте Суберу в Лурде. Несмотря на полемику по поводу этого догмата католиков с православными, в самой Православной Церкви также явно ощущают красоту положения о чистоте и непорочности Марии, ведь неслучайно Её именуют Пречистой Девой. И, по сути, можно сказать, что это нас как раз объединяет.

Сам факт зачатия Марии без первородного греха показывает, что Она была полностью открыта воле Божьей, даже если Она не знала, в чём эта воля заключается. Она не знала, когда явится к Ней Ангел. Но она чувствовала, что Бог захочет, чтобы Она Ему всем Своим Сердцем служила. И всем Своим существом Она была готова к этому. Если мы говорим, что у Авраама была очень крепкая вера, то у Марии она была не только крепкой. Что ещё важнее: это была не только вера, но также надежда и любовь, которые были в Ней абсолютно полными. С самого начала Она полностью доверила Свою жизнь Богу, потому что так уповала на Него и так сильно любила Его, что после Благовещения Она смогла зачать и родить Сына, Иисуса Христа, Который стал нашим с вами Спасителем. Это и есть то, что мы празднуем сегодня – со всеми католиками, со всеми православными, коптами и всем христианским миром.



(Фотографировали сестра Дарья Рассказова CSSE и Александр Эльмусов)