Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла главам Церквей, отмечающих Рождество по григорианскому календарю

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Рождественские поздравления главам инославных Церквей, которые празднуют Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю. В числе адресатов посланий — Папа Римский Лев XIV, Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III, глава Сирийской Ортодоксальной Церкви Патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II, Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III, Маронитский Патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи.

В поздравлении говорится:

Примите сердечные поздравления с праздником Рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.

Ныне, когда Невместимый Бог входит в пределы времени и пространства, рождаясь от Пречистой Девы Марии, вся тварь ликует, прославляя Того, Кто явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах и принят верою в мире (1 Тим. 3:16). Вместе с небесным воинством мы также возносим сугубую хвалу Господу, показавшему Свою неизреченную любовь к людям, даровавшему нам жизнь вечную и спасение.

Желаю Вам крепкого здравия и светлой радости о пришедшем в мир Богомладенце, а Вашей пастве — мира и благоденствия.

С любовью во Христе Родившемся,

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Источник: Patriarchia.ru