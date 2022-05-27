Пополнение в рядах духовенства византийского обряда: Владыка Иосиф Верт рукоположил во диаконы Илью Астапова (+ ФОТО)

В рядах духовенства русских католиков византийского обряда пополнение: в сан диакона рукоположен студент Католической Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге Илья Астапов.

Рукоположение состоялось в г. Нижневартовске за Божественной литургией святого Иоанна Златоуста. Священнотаинство совершил Ординарий для католиков византийского обряда на территории Российской Федерации Епископ Иосиф Верт, который с 19 по 24 мая 2022 года находился с архипастырским визитом в Ханты-Мансийском Автономном округе.

Как мы сообщали ранее, главной целью пребывания Преосвященного Владыки в этом нефтегазоносном регионе стало торжественное освящение греко-католического храма во имя Святого Николая Чудотворца 22 мая. Во время Божественной Литургии после окончания анафоры (Евхаристической молитвы) привычное чинопоследование службы было приостановлено и последовало совершение Таинства рукоположения во диаконы. Таким образом, окончание самой Литургии состоялось уже с участием новопоставленного диакона.

Как отметил в своей проповеди Владыка Иосиф, «сегодня, то ли случайно, то ли по Провидению Божиему, вместе с освящением храма, рукоположен в первую степень священства – во диакона – Илья. Мы же будем сопровождать … его и дальше к рукоположению во пресвитера – священника, будем молиться о нём и о всех священниках часто и всегда, потому что через их служение мы получаем благодать и помощь Христа в нашем паломничестве к вечной Отчизне».

Кстати, и сам Отец Епископ в эти дни – 27 и 28 мая – отмечает свои очередные памятные годовщины рукоположения во диакона (28.05.1983) и пресвитера (27.05.1984).

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А вот что нам по телефону рассказал непосредственный участник торжества:

— В воскресенье 22 мая 2022 года торжество в Нижневартовске было в какой-то степени интернациональным, потому что богослужение велось и на украинском, и на русском, и на церковно-славянском языках.

И, собственно, весь момент рукоположения происходил как раз на церковно-славянском языке. В этом была определенная трудность, так как нужно было подготовить специально текст чинопоследования.

О моих дальнейших служебных перспективах Владыка сказал, что я уже встал на путь к пресвитерству, по дорожке к священству. Хотя в византийской традиции, как известно, рукоположенный диакон может «зависнуть» в своем служении и на подольше. Но мне ещё предстоит, как минимум, год находиться в семинарии и закончить обучение. Так что пока я буду в Санкт-Петербурге и параллельно помогать в местном греко-католическом приходе Сошествия Святого Духа отцу Александру Бургосу во время богослужений в русской традиции. Кстати, 24 мая у меня была здесь первая Литургия, когда я служил вместе с ним «в полноте», как диакон. Ведь в минувшее воскресенье после рукоположения мне досталось диаконское участие лишь в финальной части службы. А сегодня у меня уже есть первый опыт полноценного участия в Литургии. Таким образом пока я остаюсь в Петербурге как семинарист, как студент, как диакон. И ещё на приходе мы готовим очередную молодежную встречу, которая пройдет в августе. Напомню, первая такая Всероссийская встреча католической молодежи византийского обряда проходила в прошлом году в Санкт-Петербурге. На этот раз мы планируем подобную встречу в Москве и хотим посвятить её целиком истории русской греко-католической Церкви в Столице, то есть познакомиться с московскими представителями византийского католичества.

Что же касается официального назначения на конкретный приход, то здесь большую роль пока играет то, повторюсь, что я все же являюсь семинаристом и должен закончить обучение. Поэтому в этой ситуации нет особого специального назначения. А потом могу быть назначен куда угодно, по всей России. Поскольку я немножко связан с Конгрегацией Воплощенного Слова, представители которой меня всё время поддерживают до сих пор в России, и сёстры, и священники, много добрых отзывов я получил от них в эти дни – как во время рукоположения, так и сразу после, – так вот они говорят: «Бог христиан Один и Тот же». То есть я могу быть назначен туда, где есть нужда у католиков византийского обряда. К тому же я выбрал целибатное служение. Это был мой осознанный выбор. Мне просто очень близко монашество и монашеский дух, но в наших российских условиях несколько трудно его реализовывать и трудно понимать как епархиальное греко-католическое монашество. Мы пока не очень с этим знакомы. И каноническое право тоже пока не очень ясно говорит про эти возможности. Если бы меня спросили, имею ли я желание монашества, то я конечно бы ответил, что да, имею. Но пока я буду нести диаконское служение именно как целибатное.

Вообще, решение связать свою судьбу с византийской традицией возникло у меня, во-первых, потому, что я родился и вырос в семье людей православных, где вера была, может быть, не ярко выраженной, но всё же некоторые важные моменты присутствовали. В первую очередь, конечно, влияние оказала моя мама, да и бабушка. Благочестие было в большей степени такое народное – куличи на Пасху, яйца в Церкви освятить. В 90-е годы особенно. Крестился я в 1989 году в Москве на подворье Болгарской Православной Церкви. И впоследствии моё обращение к Католической Церкви случилось благодаря знакомству одновременно с двумя традициями, оказавшимися вместе, рядышком. Это было паломничество в Фатиму в июне 2002 года, и оно было организовано совместным для православных и католиков, нас было там 70 человек. А мне тогда было 16 лет. И вот это знакомство одновременное: и с западной традицией, католической, и с византийской традицией, православной, произвело на меня довольно сильное впечатление. Поэтому, когда в 2013 году я стал католиком, то стал активно участвовать в мессах латинского обряда. А в какой-то момент я оказался на западной Украине и увидел, как молятся католики византийского обряда. Я внезапно узнал, что такое существует, что такое есть! Чуть раньше, в 2008 году, у меня уже был небольшой опыт переживания пасхальной службы, когда в Кафедральном католическом соборе в Москве служил отец Кирилл Миронов. И это всё меня затронуло довольно сильно, задев какие-то глубокие струны души, это было мне близко. Для меня это был некий зов, отклик, мне этого не хватало. Поэтому впоследствии, когда я уже думал о монашестве и пробовал вступать в Конгрегацию Воплощенного Слова, то там меня спросили, в какой традиции я вижу свой дальнейший путь. И я сказал, что вижу себя в византийском обряде…

Когда же теперь Владыка поставил меня в диаконский чин, то он не только меня поздравил с этим, но и подчеркнул, что это путь некоего смирения, потому что диакон в самом своем названии несет корень «служение» (от греч. διακονία — служение, служба, услужение). Вообще же, мне кажется, что Владыка выражал своё архипастырское удовлетворение тем, как это всё прошло у нас в воскресенье, потому что служба была очень красивая, слаженная. Так что все даже удивились, как всё это было легко, при том, что богослужение длилось часа четыре. Но была удивительная благостная атмосфера. И в конце было видно, что даже если Предстоятель немножечко и устал, но он был радостный и очень светлый!

Интересные хорошие слова сказал отец Павел Гладков. Он был первым русским католическим священником восточного обряда, рукоположенным в России. Этот исторический момент даже зафиксирован в статье «Сибирской католической газеты» за 2011 год. А тут оказалось, что теперь я являюсь первым русским диаконом византийской традиции, которого рукоположил непосредственно Владыка Иосиф Верт.

И после этого наш Владыка услышал ещё много хороших добрых слов.

Например, отец Иван Лега отметил прекрасно совершённое богослужение, он был приятно поражён тому, как красиво и торжественно всё получилось. А отец Алексей Баранников даже сказал, что после того, как Владыка настолько замечательно провел эту воскресную Божественную Литургию, его с полным правом можно называть главой российской Греко-католической Церкви.

В завершение хотелось бы добавить, что в этот день я ощутил большую поддержку и со стороны Владыки, и со стороны священников. И огромная работа была проделана сёстрами-монахинями, было видно, как жертвенно они относились к каждому, и к людям из прихода, и к приехавшим священникам. И сами люди, которые находятся в Нижневартовске — они очень светлые и хорошие, и тоже очень жертвенные.

А для меня все выражалось в многократном повторении «аксиос, аксиос, достоин». Я понимаю, конечно, что недостоин, но, тем не менее, все повторяли этот возглас – и Владыка, и отец Алексей, и прихожане… Это был очень приятный и глубоко радостный момент! Спасибо!

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Вот ещё некоторые комментарии о произошедшем событии:

— Αξιος!

— Аксиос!

— Достоин!

— В семинарии большая радость. Преосвященный Владыка Иосиф Верт рукоположил нашего дорогого собрата Илью во диаконы. Наши искренние поздравления! Многая лета!

— Это очень здорово, что во время такого торжества в общине российских греко-католиков у нас появился новый священнослужитель нашего обряда. Потому что это тоже такой радостный знак надежды. Все-таки, каждое рукоположение у нас – это событие. И это знак надежды на будущее, на развитие призвания к служению Богу в духовном сане.

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Мы же со своей стороны поздравляем диакона Илию со знаменательным событием в его жизни, сердечно желаем новому священнослужителю Божией помощи на выбранном пути и молимся о дальнейшем развитии российских греко-католических церковных структур!



(Фото — ТВ «Кана»)