Нижневартовск: Владыка Иосиф Верт освятил самый большой греко-католический храм в России (+ ФОТО)

С 19 по 24 мая 2022 года Преосвященный Иосиф Верт находился с пастырским визитом на севере Тюменской области в Ханты-Мансийском Автономном округе.

Главной целью пребывания Отца Епископа в этом нефтегазоносном регионе стало торжественное освящение греко-католического храма во имя Святого Николая Чудотворца в г. Нижневартовске, которое имело место в воскресенье 22 мая.

Во время Божественной литургии св. Иоанна Златоуста, которую высокий гость возглавил в качестве Ординария для католиков византийского обряда на территории Российской Федерации, Предстоятель также рукоположил во диакона семинариста из Санкт-Петербурга Илью Астапова.

На следующтй день, в понедельник 23 мая, в новоосвященном храме состоялась Святая Месса для общины католиков латинского обряда, которую Владыка Иосиф возглавил уже как Ординарий Преображенской епархии, и во время которой им также было совершено Таинство Миропомазания.

Более подробно о таком важном событии, как освящение крупнейшего на территории России греко-католического храма, нам рассказал настоятель местного прихода протоиерей Алексей Баранников:



— В воскресенье 22 мая в 11 часов по нижневартовскому времени началось это торжественное освящение, которое сам Владыка совершал в полном чине по восточному обряду при сослужении наших священников. Так, кроме меня как настоятеля прихода, на богослужении также присутствовали: протосинкелл Ординария для католиков византийского обряда на территории Российской Федерации архимандрит Иван Лега, настоятель римско-католического прихода в Екатеринбурге отец Антоний Гсель, священник восточного обряда из Сургута отец Павел Гладков, а также священник-биритуалист из Омска о. Габриэль Вергани, IVE.

Было много приехавших ради такого события сестер из Общества Воплощенного Слова: кроме тех из них, которые в настоящее время несут служение в самом Нижневартовске, были также сестры из Самары, Омска, (если я не ошибаюсь) из Казани и других регионов. Ещё были сестры из Сургута, к которым позже присоединился и отец Марэк Ящковски, но момент торжественного освящения храма сам он, к сожалению, застать не успел.

Примечательно, что в России сегодня есть всего два греко-католических храма, построенных в византийском стиле. Причем, оба расположены на территории Преображенской епархии: первый – это храм в честь Святого Иоанна Златоуста в Новокузнецке, и вот теперь второй – во имя Святого Николая Чудотворца в Нижневартовске.

Первый, новокузнецкий, был освящен в 2007 году совместно епископом-редемптористом из Украины Степаном Меньком (который возглавлял ту самую церемонию освящения) и Владыкой Иосифом Вертом.

А сегодняшний интересный и важный момент заключается в том, что на этот раз наш Владыка впервые освятил храм восточного обряда сам, лично, да ещё непосредственно в чине этого восточного обряда. И я хочу отметить, что всё прошло очень достойно, красиво и благолепно.

Конечно, у греко-католиков в России есть и другие богослужебные места, домовые часовни, в которых они служат, где тоже есть иконостасы и всё необходимое. Но это не храмы в полном смысле этого слова, это именно приспособленные помещения. А вот в Новокузнецке и теперь в Нижневартовске получилось именно так, что эти два здания-храма были специально запроектированы и построены в византийском стиле, их профильное предназначение – богослужения в восточном обряде. При этом стоит отметить, что храмы эти также приспособлены для богослужений и в латинском обряде, то есть подходят для использования сразу двумя общинами. И так уж получилось, что мне тоже довелось приложить к этому руку и в том, и в другом случае. (До января 2022 года о. Алексей был настоятелем храма в г. Новокузнецке, — ред.)

Про присутствие в Нижневартовске, конечно, надо сказать следующее: оно было для меня неожиданным, точнее, вынужденным. Потому что готовил к освящению этот храм отец Петр Павлышин (и даже заранее была назначена дата). Но из-за его преждевременной смерти меня назначили сюда настоятелем. Поэтому теперь я готовил всё к освящению 22 мая, насколько уж смог.

Дата 22 мая выбрана потому, что наш храм носит имя святого Николая Чудотворца, а в этот день в греко-католических и православных Церквях отмечается праздник перенесения его мощей из Мир Ликийских в итальянский город Бари. Таким образом, освящение было приурочено ко дню Николы летнего («Никола летний», или «Никола вешний» — народное название праздника; кроме того, есть ещё «зимний Никола» — день кончины святого Николая, который отмечают 6/19 декабря по старому стилю).

Изначально мы планировали, что всё будет происходить достаточно торжественно: всё-таки, освящение храма – это, фактически, главный приходской праздник, поэтому думали отметить его более широко. Но в связи со всей нынешней трудной ситуацией – и с тем, что в стране происходит, и за её пределами – вдруг стало невозможно пригласить многих гостей из-за границы. Да и вообще сегодняшняя ситуация не располагает к тому, чтобы устраивать какие-то пышные торжества. Но, в то же время, неправильно было бы и отменять это освящение, потому что богослужение, молитва – во всём этом есть острая необходимость у людей, которые особенно сейчас находятся в состоянии неопределённости, беспокойства. В итоге, мы всё-таки решили не отменять это освящение. Хотя, конечно, были и другие трудности, которые связаны со здешней долгой зимой, с приостановкой срочных работ из-за безвременного ухода прежнего настоятеля, с вхождением в текущие дела нового настоятеля, и так далее. Но в принципе, всё прошло хорошо, мы довольны. Вообще, стоит сказать, что приход в Нижневартовске – это самый крупный греко-католический приход в России.

Теперь что касается обряда самого чинопоследования освящения. Тут мы постарались сделать всё максимально в согласии с предписаниями освящения храма в восточной традиции. В этот обряд также включается обязательно освящение самого престола, вложения туда мощей и так далее. И все эти пункты были нами соблюдены: был подготовлен престол, изготовленный из дуба, равносторонний по периметру, стоящий на четырех столпах, с ящиком для положения мощей. На месте постоянного пребывания в алтаре он был основательно укреплен, чтобы всегда стоял неподвижно. На крышке престола мы сделали особую памятную надпись о том, в какой день состоялось освящение.

Наверху престольных столпов были заранее сделаны вместилища для воскомастиха (в его состав входят: воск, мастих или белый ладан, простой и росный ладан, также сок алоэ или белая смола, и сера); на этих же столпах были сделаны надрезы для утверждения вервия (веревки).

Непосредственно перед началом чина освящения был совершён также Крестный ход с мощами святых. Обычно он следует сразу за освящением престола, но в украинской традиции, «для удобства», его можно совершать и перед освящением – общий смысл принципиально не меняется, чем мы воспользовались. Впереди шёл Владыка и нес святые мощи, следом шёл настоятель и окроплял стены храма святой водой, потом шли и другие сослужащие, хор параллельно пел особые песнопения на украинском языке.

Потом, уже во время освящения в престол были вложены эти мощи — святого Иосафата Кунцевича, архиепископа Полоцкого, и блаженного мученика Николая Чернецкого.



Частицы же мощей святого Николая Мирликийского, чьё имя и носит храм, будут выставлены для почитания в отдельном месте, ибо там будет устроен специальный реликварий.

Затем крышка престола была прибита четырьмя кованными гвоздями, которые забивались особыми гладкими камнями. Вместилища, где гвозди вошли в крышку, были залиты воскомастихом.

Стоит отметить, что все священники, которые сослужили Владыке, даже принадлежащие к латинскому обряду, облачились в этот раз в ризы восточного обряда и принимали активное участие. То есть все священники были очень плотно задействованы. Потому что по чинопоследованию нужно, чтобы минимум четыре священника были в так называемых «запонах» (или лентионах), и возглавляющий чин освящения служащий Архиерей в том числе: он покрывается лентионами спереди от груди до ног, концы его пропускаются подмышками и связываются на спине, и препоясывается поясом, а каждая рука архиерея ещё покрывается убрусом, который привязывается лентами. Сослужащие священники также поверх облачения надевали эти «запоны» и омывают освящаемый престол святой водой, вином, розовой водой… Затем были принесены морские губы, и Архиерей с сослужащими отирали ими престол. Такое омовение не только очищает святой престол, но и знаменует его высочайшее духовное значение. Омовение водою — знак духовного очищения, возлияние розовой воды напоминает о том мире, которое принесли жены к гробу Христа, красное вино — образ крови Спасителя, пролитой на Голгофе, которая прообразовала все христианские жертвенники.

Затем Владыка приступил к помазанию престола святым Миром. Вначале он возглашал: «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков», священники отвечали: «Аминь». И тогда приносится сосуд со святым Миром.

Взяв кисточку, Архиерей изображал им кресты в трех местах на поверхности св. трапезы, обозначая те места, где во время литургии будут стоять Евангелие, дискос и чаша; потом изобразил по три креста на каждой стороне престола, чтобы освятить его отовсюду, и, наконец, трижды крестообразно помазал антиминс.

Как после Крещения и Миропомазания человек облекается в белые одежды, так и престол облачается после омовения и помазания святым Миром. Облачение престола совершается сообразно с двояким его значением: гроба Господня и престола Божия — мест присутствия Господа. Поэтому сначала священники принесли срачицу (или катасарку), особо освященную белую нижнюю одежду престола. Срачица всегда покрывает весь престол и знаменует собой плащаницу, в которую было обернуто Тело Спасителя при положении во гроб.

Поверху это всё было обвязано вервием, знаменующим узы, которыми был связан Господь, когда Его вели на суд первосвященников.

И затем уже святыню облачили в верхнее одеяние — индитию, изображающую славу престола Господня. Был положен илитон — четырехугольный плат, величиной с антиминс, изображающий пелену, которой был повит Господь по Рождестве Своем. Положили и плащаницу, в которую праведный Иосиф Аримафейский обернул тело снятого со Креста Господа.

Далее положили на престол антиминс, пелены для покрытия престола и жертвенника, воздухи, платы для отирания престола…

Одним словом, всё в этом чинопоследовании нами было оформлено согласно предписанию восточного Архиерейского Служебника (по-греч. Άρχηιερατικόν).

А далее богослужение продолжилось уже как праздничная Божественная Литургия.

Здесь я хочу отметить очень интересный момент, а именно то, что у нас в Преображенской епархии настолько близкое взаимосуществование священников разных обрядов – восточного и западного. Все-таки это уникально, несмотря на провозглашаемое часто, что мы все «одна Церковь» и так далее. Но вряд ли найдется ещё такая епархия, где всё это настолько гармонично и по-добрососедски: что и в латинских приходах греко-католики свободно собираются, и, наоборот; и никто при этом себя не чувствует обделенным или неполноценным. И вот, например, присутствовавший на этом освящении отец Антон Гсель, латинский священник из другого деканата, один из старейших священников нашей епархии. Он приехал как мой старый друг, откликнулся на моё приглашение, приехал с радостью и оказался очень-очень полезным. И ведь было видно, что он сам с большим удовольствием участвовал во всём этом восточном богослужении.

И, конечно, ещё нельзя не рассказать о другой важнейшей части нашего торжества – о рукоположении во диаконы Ильи Астапова. Это очень здорово, что во время такого торжества в общине российских греко-католиков у нас появился новый священнослужитель нашего обряда. Потому что это тоже такой радостный знак надежды. Все-таки, каждое рукоположение у нас – это событие. И это знак надежды на будущее, на развитие призвания к служению Богу в духовном сане.

Для нашего Владыки Иосифа Верта этот момент тоже стал знаковым, поскольку это было первое рукоположение в восточном обряде, совершенное им лично. И тут также всё было совершено очень уверенно, достойно, как полагается. Во время Божественной Литургии после окончания анафоры (центральной Евхаристической молитвы) привычное чинопоследование службы приостанавливается и происходит рукоположение во диаконы. Таким образом, уже само окончание Литургии состоялось с участием новопоставленного диакона. Отцу Илье предстоит ещё закончить последний курс в католической семинарии в Санкт-Петербурге, а там станет возможным и рукоположение во священники.



В своей проповеди Владыка сказал следующее:

«Сегодня, то ли случайно, то ли по Провидению Божиему, вместе с освящением храма, рукоположен в первую степень священства – во диакона – Илья. Мы же будем сопровождать … его и дальше к рукоположению во пресвитера – священника, будем молиться о нём и о всех священниках часто и всегда, потому что через их служение мы получаем благодать и помощь Христа в нашем паломничестве к вечной Отчизне… Молитва — это та духовная сила, которая может очень много. Иногда бывают случаи и ситуации, в которых мы, смотря по-человечески, ничего не можем делать или изменить. Но у нас, верующих, остаётся всегда ещё одно и самое сильное средство — это молитва. Как раз сейчас мы переживаем такое время, такую ситуацию: это конфликт между двумя нам самыми близкими странами и народами. Всё это время конфликта, и даже уже раньше, Церковь, Папа Римский Франциск призывали и призывают нас молиться о мире. И я не могу не напомнить вам об этом призыве. Будем молиться и сегодня, в этот праздничный день, в этот день освящения вашего храма, в день рукоположения диакона Илии, о мире и согласии между нашими народами. И да услышит Господь молитву народа Своего».

(Читайте Полный текст слова Преосвященного Иосифа Верта на Божественной Литургии в Нижневартовске)

***

В конечном счёте это была довольно продолжительная служба, ведь она длилась почти 4 часа. Но радостные лица и особое настроение, дающее какую-то легкость и ощущение светлого счастья после понесенных трудов, свидетельствовали о незримом, но реальном присутствии среди всех участников торжества явной благодати Пресвятого Духа.

А уже после всего было общение, а к нему ещё добавилось очень вкусное угощение, приготовленное местными прихожанами. И всё это продолжение тоже было достаточно душевным и радостным. Люди, пастыри, Владыка долго не расходились, общались между собой. Этому способствовала и погода, неожиданно установившаяся в воскресный день солнечная и теплая, возникшая как подарок на фоне холода и продолжающихся затяжных дождей всё остальное время. Так что, Слава Богу за всё…

***

Смотрите также большой фоторепортаж с места события, подготовленный ТВ «Кана»: